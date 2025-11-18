Holy Coin מחיר היום

מחיר Holy Coin (HOLY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 11.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOLY ל USD הוא -- לכל HOLY.

Holy Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 470,756, עם היצע במחזור של 999.94M HOLY. ב‑24 השעות האחרונות, HOLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01553962, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOLY נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -44.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Holy Coin (HOLY) מידע שוק

שווי שוק $ 470.76K$ 470.76K $ 470.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 470.76K$ 470.76K $ 470.76K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,939,155.466194 999,939,155.466194 999,939,155.466194

שווי השוק הנוכחי של Holy Coin הוא $ 470.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOLY הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999939155.466194. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 470.76K.