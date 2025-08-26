עוד על PRIME

PRIME מידע על מחיר

PRIME מסמך לבן

PRIME אתר רשמי

PRIME טוקניומיקה

PRIME תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Echelon Prime סֵמֶל

Echelon Prime מחיר (PRIME)

לא רשום

1 PRIME ל USDמחיר חי:

$2.04
$2.04$2.04
-12.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Echelon Prime (PRIME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:44:21 (UTC+8)

Echelon Prime (PRIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.05
$ 2.05$ 2.05
24 שעות נמוך
$ 2.34
$ 2.34$ 2.34
גבוה 24 שעות

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

$ 28.0
$ 28.0$ 28.0

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

-3.43%

-12.33%

+5.85%

+5.85%

Echelon Prime (PRIME) המחיר בזמן אמת של הוא $2.04. במהלך 24 השעות האחרונות, PRIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.05 לבין שיא של $ 2.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.19.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRIME השתנה ב -3.43% במהלך השעה האחרונה, -12.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Echelon Prime (PRIME) מידע שוק

$ 109.41M
$ 109.41M$ 109.41M

--
----

$ 227.30M
$ 227.30M$ 227.30M

53.48M
53.48M 53.48M

111,111,111.0
111,111,111.0 111,111,111.0

שווי השוק הנוכחי של Echelon Prime הוא $ 109.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRIME הוא 53.48M, עם היצע כולל של 111111111.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 227.30M.

Echelon Prime (PRIME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Echelon Primeל USDהיה $ -0.287427582866481.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEchelon Prime ל USDהיה . $ -0.1540120440.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEchelon Prime ל USDהיה $ -0.1463946840.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Echelon Primeל USDהיה $ -1.2640574943821035.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.287427582866481-12.33%
30 ימים$ -0.1540120440-7.54%
60 ימים$ -0.1463946840-7.17%
90 ימים$ -1.2640574943821035-38.25%

מה זהEchelon Prime (PRIME)

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Echelon Prime (PRIME) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Echelon Primeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Echelon Prime (PRIME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Echelon Prime (PRIME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Echelon Prime.

בדוק את Echelon Prime תחזית המחיר עכשיו‏!

PRIME למטבעות מקומיים

Echelon Prime (PRIME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Echelon Prime (PRIME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRIME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Echelon Prime (PRIME)

כמה שווה Echelon Prime (PRIME) היום?
החי PRIMEהמחיר ב USD הוא 2.04 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRIME ל USD?
המחיר הנוכחי של PRIME ל USD הוא $ 2.04. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Echelon Prime?
שווי השוק של PRIME הוא $ 109.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRIME?
ההיצע במחזור של PRIME הוא 53.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRIME?
‏‏PRIME השיג מחיר שיא (ATH) של 28.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRIME?
PRIME ‏‏רשם מחירATL של 1.19 USD.
מהו נפח המסחר של PRIME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRIME הוא -- USD.
האם PRIME יעלה השנה?
PRIME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRIME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:44:21 (UTC+8)

Echelon Prime (PRIME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.