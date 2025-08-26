Echelon Prime (PRIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.05 $ 2.05 $ 2.05 24 שעות נמוך $ 2.34 $ 2.34 $ 2.34 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 גבוה 24 שעות $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 שיא כל הזמנים $ 28.0$ 28.0 $ 28.0 המחיר הנמוך ביותר $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.43% שינוי מחיר (1D) -12.33% שינוי מחיר (7D) +5.85% שינוי מחיר (7D) +5.85%

Echelon Prime (PRIME) המחיר בזמן אמת של הוא $2.04. במהלך 24 השעות האחרונות, PRIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.05 לבין שיא של $ 2.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.19.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRIME השתנה ב -3.43% במהלך השעה האחרונה, -12.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Echelon Prime (PRIME) מידע שוק

שווי שוק $ 109.41M$ 109.41M $ 109.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 227.30M$ 227.30M $ 227.30M אספקת מחזור 53.48M 53.48M 53.48M אספקה כוללת 111,111,111.0 111,111,111.0 111,111,111.0

שווי השוק הנוכחי של Echelon Prime הוא $ 109.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRIME הוא 53.48M, עם היצע כולל של 111111111.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 227.30M.