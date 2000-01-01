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טוקנים מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Huobi
Huobi
HT
$ 0.125617
-2.20%
+0.11%
+24.19%
$ 13.74M
$ 114.20K
2
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00910487
+1.34%
+0.10%
+12.23%
$ 146.90K
$ 520.67
3
Wrapped Elastos
Wrapped Elastos
WELA
$ 0.259302
0.00%
--
0.00%
$ 85.38K
$ 199.00

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 3 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $13.97M.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, HT הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 0.11% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 3 מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס פופולריים כוללים HT, ELK, WELA. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $13.97M. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית של שרשרת חוזים חכמה של אלסטוס יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.