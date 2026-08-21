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מחיר Elk Finance בזמן אמת היום הוא 0.00889215 USD.ELK שווי השוק הוא 143,723 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ELK ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Elk Finance בזמן אמת היום הוא 0.00889215 USD.ELK שווי השוק הוא 143,723 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ELK ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Elk Finance מחיר (ELK)

לא רשום

1 ELK ל USDמחיר חי:

$0.00886563
$0.00886563$0.00886563
+0.03%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Elk Finance (ELK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 16:57:35 (UTC+8)

Elk Finance מחיר היום

מחיר Elk Finance (ELK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00889215, עם שינוי של 7.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELK ל USD הוא $ 0.00889215 לכל ELK.

Elk Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 143,723, עם היצע במחזור של 16.13M ELK. ב‑24 השעות האחרונות, ELK סחר בין $ 0.00828711 (נמוך) ל $ 0.00923145 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.03, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00738493.

ביצועים לטווח קצר, ELK נע ב -2.51% בשעה האחרונה ו +15.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 442.52.

Elk Finance (ELK) מידע שוק

$ 143.72K
$ 143.72K$ 143.72K

$ 442.52
$ 442.52$ 442.52

$ 377.92K
$ 377.92K$ 377.92K

16.13M
16.13M 16.13M

42,424,242.0
42,424,242.0 42,424,242.0

שווי השוק הנוכחי של Elk Finance הוא $ 143.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 442.52. ההיצע במחזור של ELK הוא 16.13M, עם היצע כולל של 42424242.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 377.92K.

Elk Finance היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00828711
$ 0.00828711$ 0.00828711
24 שעות נמוך
$ 0.00923145
$ 0.00923145$ 0.00923145
גבוה 24 שעות

$ 0.00828711
$ 0.00828711$ 0.00828711

$ 0.00923145
$ 0.00923145$ 0.00923145

$ 6.03
$ 6.03$ 6.03

$ 0.00738493
$ 0.00738493$ 0.00738493

-2.51%

+7.47%

+15.34%

+15.34%

Elk Finance (ELK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Elk Financeל USDהיה $ +0.00061816.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElk Finance ל USDהיה . $ +0.0006365045.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElk Finance ל USDהיה $ -0.0012518991.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Elk Financeל USDהיה $ +0.000049414442815426.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00061816+7.47%
30 ימים$ +0.0006365045+7.16%
60 ימים$ -0.0012518991-14.07%
90 ימים$ +0.000049414442815426+0.01%

תחזית מחיר עבור Elk Finance

Elk Finance (ELK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ELK הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Elk Finance (ELK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Elk Finance עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
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הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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Elk Finance (ELK) משאב

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קטגוריה :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemCronos Ecosystem

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 16:57:35 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) עדכונים חשובים מהתעשייה

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02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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