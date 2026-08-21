Elk Finance מחיר היום

מחיר Elk Finance (ELK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00889215, עם שינוי של 7.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELK ל USD הוא $ 0.00889215 לכל ELK.

Elk Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 143,723, עם היצע במחזור של 16.13M ELK. ב‑24 השעות האחרונות, ELK סחר בין $ 0.00828711 (נמוך) ל $ 0.00923145 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.03, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00738493.

ביצועים לטווח קצר, ELK נע ב -2.51% בשעה האחרונה ו +15.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 442.52.

Elk Finance (ELK) מידע שוק

שווי שוק $ 143.72K$ 143.72K $ 143.72K נפח (24 שעות) $ 442.52$ 442.52 $ 442.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 377.92K$ 377.92K $ 377.92K אספקת מחזור 16.13M 16.13M 16.13M אספקה כוללת 42,424,242.0 42,424,242.0 42,424,242.0

שווי השוק הנוכחי של Elk Finance הוא $ 143.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 442.52. ההיצע במחזור של ELK הוא 16.13M, עם היצע כולל של 42424242.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 377.92K.