BytomDAO מחיר היום

מחיר BytomDAO (BTM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01033092, עם שינוי של 0.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BTM ל USD הוא $ 0.01033092 לכל BTM.

BytomDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,172,658, עם היצע במחזור של 500.70M BTM. ב‑24 השעות האחרונות, BTM סחר בין $ 0.01033008 (נמוך) ל $ 0.01040679 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02402455, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00600134.

ביצועים לטווח קצר, BTM נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.03K.

BytomDAO (BTM) מידע שוק

שווי שוק $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M נפח (24 שעות) $ 1.03K$ 1.03K $ 1.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.69M$ 21.69M $ 21.69M אספקת מחזור 500.70M 500.70M 500.70M אספקה כוללת 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441 931,520,516.0511441

שווי השוק הנוכחי של BytomDAO הוא $ 5.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.03K. ההיצע במחזור של BTM הוא 500.70M, עם היצע כולל של 931520516.0511441. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.69M.