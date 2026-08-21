BLACK HOLE מחיר היום

מחיר BLACK HOLE (BLKH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLKH ל USD הוא $ 0 לכל BLKH.

BLACK HOLE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,261, עם היצע במחזור של 530.98M BLKH. ב‑24 השעות האחרונות, BLKH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00230612, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLKH נע ב +1.17% בשעה האחרונה ו +9.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 699.19.

BLACK HOLE (BLKH) מידע שוק

שווי שוק $ 94.26K$ 94.26K $ 94.26K נפח (24 שעות) $ 699.19$ 699.19 $ 699.19 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 177.52K$ 177.52K $ 177.52K אספקת מחזור 530.98M 530.98M 530.98M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BLACK HOLE הוא $ 94.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 699.19. ההיצע במחזור של BLKH הוא 530.98M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.52K.