BeethovenX sFTMX (SFTMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.343888 $ 0.343888 $ 0.343888 24 שעות נמוך $ 0.389832 $ 0.389832 $ 0.389832 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.343888$ 0.343888 $ 0.343888 גבוה 24 שעות $ 0.389832$ 0.389832 $ 0.389832 שיא כל הזמנים $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 המחיר הנמוך ביותר $ 0.171647$ 0.171647 $ 0.171647 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.65% שינוי מחיר (1D) -12.17% שינוי מחיר (7D) -7.82% שינוי מחיר (7D) -7.82%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.342361. במהלך 24 השעות האחרונות, SFTMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.343888 לבין שיא של $ 0.389832, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFTMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.171647.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFTMX השתנה ב -2.65% במהלך השעה האחרונה, -12.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M אספקת מחזור 19.82M 19.82M 19.82M אספקה כוללת 19,822,579.0 19,822,579.0 19,822,579.0

שווי השוק הנוכחי של BeethovenX sFTMX הוא $ 6.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFTMX הוא 19.82M, עם היצע כולל של 19822579.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.82M.