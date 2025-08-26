עוד על SFTMX

BeethovenX sFTMX סֵמֶל

BeethovenX sFTMX מחיר (SFTMX)

1 SFTMX ל USDמחיר חי:

$0.342415
$0.342415
-12.10%1D
BeethovenX sFTMX (SFTMX) טבלת מחירים חיה
BeethovenX sFTMX (SFTMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.65%

-12.17%

-7.82%

-7.82%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.342361. במהלך 24 השעות האחרונות, SFTMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.343888 לבין שיא של $ 0.389832, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFTMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.171647.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFTMX השתנה ב -2.65% במהלך השעה האחרונה, -12.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) מידע שוק

$ 6.82M
$ 6.82M

--
--

$ 6.82M
$ 6.82M

19.82M
19.82M

19,822,579.0
19,822,579.0

שווי השוק הנוכחי של BeethovenX sFTMX הוא $ 6.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFTMX הוא 19.82M, עם היצע כולל של 19822579.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.82M.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BeethovenX sFTMXל USDהיה $ -0.047471321815141.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeethovenX sFTMX ל USDהיה . $ -0.0411673353.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBeethovenX sFTMX ל USDהיה $ -0.0044205994.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BeethovenX sFTMXל USDהיה $ -0.1959963253876841.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.047471321815141-12.17%
30 ימים$ -0.0411673353-12.02%
60 ימים$ -0.0044205994-1.29%
90 ימים$ -0.1959963253876841-36.40%

מה זהBeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BeethovenX sFTMX (SFTMX) משאב

האתר הרשמי

BeethovenX sFTMXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BeethovenX sFTMX (SFTMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BeethovenX sFTMX (SFTMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BeethovenX sFTMX.

בדוק את BeethovenX sFTMX תחזית המחיר עכשיו‏!

SFTMX למטבעות מקומיים

BeethovenX sFTMX (SFTMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BeethovenX sFTMX (SFTMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFTMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BeethovenX sFTMX (SFTMX)

כמה שווה BeethovenX sFTMX (SFTMX) היום?
החי SFTMXהמחיר ב USD הוא 0.342361 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFTMX ל USD?
המחיר הנוכחי של SFTMX ל USD הוא $ 0.342361. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BeethovenX sFTMX?
שווי השוק של SFTMX הוא $ 6.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFTMX?
ההיצע במחזור של SFTMX הוא 19.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFTMX?
‏‏SFTMX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.67 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFTMX?
SFTMX ‏‏רשם מחירATL של 0.171647 USD.
מהו נפח המסחר של SFTMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFTMX הוא -- USD.
האם SFTMX יעלה השנה?
SFTMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFTMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.