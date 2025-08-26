Atlas USV מחיר (USV)
-0.17%
+531.29%
-3.16%
-3.16%
Atlas USV (USV) המחיר בזמן אמת של הוא $7.4. במהלך 24 השעות האחרונות, USV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 8.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,138.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.622937.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USV השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, +531.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Atlas USV הוא $ 780.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USV הוא 105.48K, עם היצע כולל של 284497.750461433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Atlas USVל USDהיה $ +6.23.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAtlas USV ל USDהיה . $ -1.1410703800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAtlas USV ל USDהיה $ -0.3679087600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Atlas USVל USDהיה $ -0.479666091114098.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +6.23
|+531.29%
|30 ימים
|$ -1.1410703800
|-15.41%
|60 ימים
|$ -0.3679087600
|-4.97%
|90 ימים
|$ -0.479666091114098
|-6.08%
Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers.
