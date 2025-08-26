Atlas USV (USV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 שעות נמוך $ 8.4 $ 8.4 $ 8.4 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 גבוה 24 שעות $ 8.4$ 8.4 $ 8.4 שיא כל הזמנים $ 1,138.47$ 1,138.47 $ 1,138.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.622937$ 0.622937 $ 0.622937 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) +531.29% שינוי מחיר (7D) -3.16% שינוי מחיר (7D) -3.16%

Atlas USV (USV) המחיר בזמן אמת של הוא $7.4. במהלך 24 השעות האחרונות, USV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 8.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,138.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.622937.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USV השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, +531.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Atlas USV (USV) מידע שוק

שווי שוק $ 780.91K$ 780.91K $ 780.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M אספקת מחזור 105.48K 105.48K 105.48K אספקה כוללת 284,497.750461433 284,497.750461433 284,497.750461433

שווי השוק הנוכחי של Atlas USV הוא $ 780.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USV הוא 105.48K, עם היצע כולל של 284497.750461433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.