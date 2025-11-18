Anduril PreStocks מחיר היום

מחיר Anduril PreStocks (ANDURIL) בזמן אמת היום הוא $ 73.23, עם שינוי של 2.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANDURIL ל USD הוא $ 73.23 לכל ANDURIL.

Anduril PreStocks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 838,424, עם היצע במחזור של 11.45K ANDURIL. ב‑24 השעות האחרונות, ANDURIL סחר בין $ 69.11 (נמוך) ל $ 75.91 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 83.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 50.57.

ביצועים לטווח קצר, ANDURIL נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו -7.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Anduril PreStocks (ANDURIL) מידע שוק

שווי שוק $ 838.42K$ 838.42K $ 838.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 838.42K$ 838.42K $ 838.42K אספקת מחזור 11.45K 11.45K 11.45K אספקה כוללת 11,449.835388466 11,449.835388466 11,449.835388466

שווי השוק הנוכחי של Anduril PreStocks הוא $ 838.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDURIL הוא 11.45K, עם היצע כולל של 11449.835388466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 838.42K.