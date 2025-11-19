Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר (USD)

קבל Anduril PreStocks תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ANDURIL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Anduril PreStocks % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Anduril PreStocks תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Anduril PreStocks ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 78.89 בשנת 2025. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Anduril PreStocks ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 82.8345 בשנת 2026. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ANDURIL הוא $ 86.9762 עם 10.25% שיעור צמיחה. Anduril PreStocks (ANDURIL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ANDURIL הוא $ 91.3250 עם 15.76% שיעור צמיחה. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ANDURIL הוא $ 95.8912 עם 21.55% שיעור צמיחה. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ANDURIL הוא $ 100.6858 עם 27.63% שיעור צמיחה. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Anduril PreStocks עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 164.0066. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Anduril PreStocks עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 267.1495. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 78.89 0.00%

2040 $ 164.0066 107.89% הצג עוד לטווח קצר Anduril PreStocks תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 78.89 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 78.9008 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 78.9656 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 79.2142 0.41% Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורANDURILב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $78.89 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורANDURIL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $78.9008 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורANDURIL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $78.9656 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Anduril PreStocks (ANDURIL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורANDURIL הוא $79.2142 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Anduril PreStocks מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 903.29K$ 903.29K $ 903.29K אספקת מחזור 11.45K 11.45K 11.45K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ANDURIL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ANDURIL יש כמות במעגל של 11.45K ושווי שוק כולל של $ 903.29K. צפה ANDURIL במחיר חי

Anduril PreStocks מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAnduril PreStocksדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAnduril PreStocks הוא 78.89USD. היצע במחזור של Anduril PreStocks(ANDURIL) הוא 11.45K ANDURIL , מה שמעניק לו שווי שוק של $903,293 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 11.20% $ 7.95 $ 79.33 $ 69.11

7 ימים -0.57% $ -0.452655 $ 79.5178 $ 55.9810

30 ימים 41.33% $ 32.6064 $ 79.5178 $ 55.9810 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Anduril PreStocks הראה תנועת מחירים של $7.95 , המשקפת 11.20% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Anduril PreStocks נסחר בשיא של $79.5178 ושפל של $55.9810 . נרשם שינוי במחיר של -0.57% . מגמה אחרונה זו מציגה אתANDURIL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Anduril PreStocks חווה 41.33% שינוי, המשקף בערך $32.6064 לערכו. זה מצביע על כך ש ANDURIL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Anduril PreStocks (ANDURIL) מודול חיזוי מחיר עובד? Anduril PreStocks מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ANDURILעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAnduril PreStocks לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ANDURIL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Anduril PreStocks. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלANDURIL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלANDURIL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Anduril PreStocks.

מדוע ANDURIL חיזוי מחירים חשוב?

ANDURIL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ANDURIL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ANDURIL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ANDURIL בחודש הבא? על פי Anduril PreStocks (ANDURIL) כלי תחזית המחירים, המחיר ANDURIL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ANDURIL בשנת 2026? המחיר של 1 Anduril PreStocks (ANDURIL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ANDURIL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ANDURIL בשנת 2027? Anduril PreStocks (ANDURIL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ANDURIL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ANDURIL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Anduril PreStocks (ANDURIL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ANDURIL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Anduril PreStocks (ANDURIL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ANDURIL בשנת 2030? המחיר של 1 Anduril PreStocks (ANDURIL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ANDURIL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ANDURIL תחזית המחיר בשנת 2040? Anduril PreStocks (ANDURIL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ANDURIL עד שנת 2040.