Amnis Aptos סֵמֶל

Amnis Aptos מחיר (AMAPT)

לא רשום

1 AMAPT ל USDמחיר חי:

$4.24
$4.24$4.24
-8.30%1D
mexc
USD
Amnis Aptos (AMAPT) טבלת מחירים חיה
Amnis Aptos (AMAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.24
$ 4.24$ 4.24
24 שעות נמוך
$ 4.63
$ 4.63$ 4.63
גבוה 24 שעות

$ 4.24
$ 4.24$ 4.24

$ 4.63
$ 4.63$ 4.63

$ 18.83
$ 18.83$ 18.83

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-1.66%

-8.37%

-7.81%

-7.81%

Amnis Aptos (AMAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.24. במהלך 24 השעות האחרונות, AMAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.24 לבין שיא של $ 4.63, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.76.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMAPT השתנה ב -1.66% במהלך השעה האחרונה, -8.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amnis Aptos (AMAPT) מידע שוק

$ 106.94M
$ 106.94M$ 106.94M

--
----

$ 106.97M
$ 106.97M$ 106.97M

25.20M
25.20M 25.20M

25,208,967.9349
25,208,967.9349 25,208,967.9349

שווי השוק הנוכחי של Amnis Aptos הוא $ 106.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMAPT הוא 25.20M, עם היצע כולל של 25208967.9349. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.97M.

Amnis Aptos (AMAPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Amnis Aptosל USDהיה $ -0.387594467206425.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmnis Aptos ל USDהיה . $ -0.5009526080.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmnis Aptos ל USDהיה $ -0.4560929840.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amnis Aptosל USDהיה $ -1.193505298889732.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.387594467206425-8.37%
30 ימים$ -0.5009526080-11.81%
60 ימים$ -0.4560929840-10.75%
90 ימים$ -1.193505298889732-21.96%

מה זהAmnis Aptos (AMAPT)

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

Amnis Aptos (AMAPT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Amnis Aptosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Amnis Aptos (AMAPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Amnis Aptos (AMAPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Amnis Aptos.

בדוק את Amnis Aptos תחזית המחיר עכשיו‏!

AMAPT למטבעות מקומיים

Amnis Aptos (AMAPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Amnis Aptos (AMAPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMAPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Amnis Aptos (AMAPT)

כמה שווה Amnis Aptos (AMAPT) היום?
החי AMAPTהמחיר ב USD הוא 4.24 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMAPT ל USD?
המחיר הנוכחי של AMAPT ל USD הוא $ 4.24. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Amnis Aptos?
שווי השוק של AMAPT הוא $ 106.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMAPT?
ההיצע במחזור של AMAPT הוא 25.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMAPT?
‏‏AMAPT השיג מחיר שיא (ATH) של 18.83 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMAPT?
AMAPT ‏‏רשם מחירATL של 3.76 USD.
מהו נפח המסחר של AMAPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMAPT הוא -- USD.
האם AMAPT יעלה השנה?
AMAPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMAPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Amnis Aptos (AMAPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

