Amnis Aptos (AMAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.24 $ 4.24 $ 4.24 24 שעות נמוך $ 4.63 $ 4.63 $ 4.63 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 גבוה 24 שעות $ 4.63$ 4.63 $ 4.63 שיא כל הזמנים $ 18.83$ 18.83 $ 18.83 המחיר הנמוך ביותר $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.66% שינוי מחיר (1D) -8.37% שינוי מחיר (7D) -7.81% שינוי מחיר (7D) -7.81%

Amnis Aptos (AMAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.24. במהלך 24 השעות האחרונות, AMAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.24 לבין שיא של $ 4.63, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.76.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMAPT השתנה ב -1.66% במהלך השעה האחרונה, -8.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amnis Aptos (AMAPT) מידע שוק

שווי שוק $ 106.94M$ 106.94M $ 106.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.97M$ 106.97M $ 106.97M אספקת מחזור 25.20M 25.20M 25.20M אספקה כוללת 25,208,967.9349 25,208,967.9349 25,208,967.9349

שווי השוק הנוכחי של Amnis Aptos הוא $ 106.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMAPT הוא 25.20M, עם היצע כולל של 25208967.9349. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.97M.