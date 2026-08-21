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מחיר Airdrops Quest בזמן אמת היום הוא 0 USD.DROP שווי השוק הוא 589,696 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר DROP ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Airdrops Quest בזמן אמת היום הוא 0 USD.DROP שווי השוק הוא 589,696 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר DROP ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Airdrops Quest סֵמֶל

Airdrops Quest מחיר (DROP)

לא רשום

1 DROP ל USDמחיר חי:

$0.0005899
$0.0005899$0.0005899
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Airdrops Quest (DROP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:48:17 (UTC+8)

Airdrops Quest מחיר היום

מחיר Airdrops Quest (DROP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DROP ל USD הוא $ 0 לכל DROP.

Airdrops Quest כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 589,696, עם היצע במחזור של 995.44M DROP. ב‑24 השעות האחרונות, DROP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00174015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DROP נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +7.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.21K.

Airdrops Quest (DROP) מידע שוק

$ 589.70K
$ 589.70K$ 589.70K

$ 1.21K
$ 1.21K$ 1.21K

$ 589.70K
$ 589.70K$ 589.70K

995.44M
995.44M 995.44M

995,435,933.798984
995,435,933.798984 995,435,933.798984

שווי השוק הנוכחי של Airdrops Quest הוא $ 589.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.21K. ההיצע במחזור של DROP הוא 995.44M, עם היצע כולל של 995435933.798984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 589.70K.

Airdrops Quest היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174015
$ 0.00174015$ 0.00174015

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-1.06%

+7.39%

+7.39%

Airdrops Quest (DROP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Airdrops Questל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAirdrops Quest ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAirdrops Quest ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Airdrops Questל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.06%
30 ימים$ 0+0.90%
60 ימים$ 0-11.91%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור Airdrops Quest

Airdrops Quest (DROP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DROP הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Airdrops Quest (DROP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Airdrops Quest עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Airdrops Quest תגיע ב 2026–2027? בקר בדף DROP תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Airdrops Quest תחזית מחיר.

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Airdrops Quest

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:48:17 (UTC+8)

Airdrops Quest (DROP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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