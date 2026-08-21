Airdrops Quest מחיר היום

מחיר Airdrops Quest (DROP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DROP ל USD הוא $ 0 לכל DROP.

Airdrops Quest כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 589,696, עם היצע במחזור של 995.44M DROP. ב‑24 השעות האחרונות, DROP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00174015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DROP נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +7.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.21K.

Airdrops Quest (DROP) מידע שוק

שווי שוק $ 589.70K$ 589.70K $ 589.70K נפח (24 שעות) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 589.70K$ 589.70K $ 589.70K אספקת מחזור 995.44M 995.44M 995.44M אספקה כוללת 995,435,933.798984 995,435,933.798984 995,435,933.798984

שווי השוק הנוכחי של Airdrops Quest הוא $ 589.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.21K. ההיצע במחזור של DROP הוא 995.44M, עם היצע כולל של 995435933.798984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 589.70K.