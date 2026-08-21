AgriDex מחיר היום

מחיר AgriDex (AGRI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGRI ל USD הוא $ 0 לכל AGRI.

AgriDex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 160,987, עם היצע במחזור של 283.33M AGRI. ב‑24 השעות האחרונות, AGRI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.176146, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AGRI נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו -5.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 88.19.

AgriDex (AGRI) מידע שוק

שווי שוק $ 160.99K$ 160.99K $ 160.99K נפח (24 שעות) $ 88.19$ 88.19 $ 88.19 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 568.19K$ 568.19K $ 568.19K אספקת מחזור 283.33M 283.33M 283.33M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AgriDex הוא $ 160.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.19. ההיצע במחזור של AGRI הוא 283.33M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 568.19K.