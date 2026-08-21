Aegis Ai מחיר היום

מחיר Aegis Ai (AEGIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AEGIS ל USD הוא $ 0 לכל AEGIS.

Aegis Ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,926, עם היצע במחזור של 100.00M AEGIS. ב‑24 השעות האחרונות, AEGIS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.574895, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AEGIS נע ב -- בשעה האחרונה ו +22.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.57.

Aegis Ai (AEGIS) מידע שוק

שווי שוק $ 52.93K$ 52.93K $ 52.93K נפח (24 שעות) $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.93K$ 52.93K $ 52.93K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aegis Ai הוא $ 52.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.57. ההיצע במחזור של AEGIS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.93K.