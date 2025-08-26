עוד על MONK

0xMonk by Virtuals סֵמֶל

0xMonk by Virtuals מחיר (MONK)

לא רשום

1 MONK ל USDמחיר חי:

$0.00432399
$0.00432399$0.00432399
-10.50%1D
mexc
USD
0xMonk by Virtuals (MONK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:29:10 (UTC+8)

0xMonk by Virtuals (MONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00384329
$ 0.00384329$ 0.00384329
24 שעות נמוך
$ 0.00508291
$ 0.00508291$ 0.00508291
גבוה 24 שעות

$ 0.00384329
$ 0.00384329$ 0.00384329

$ 0.00508291
$ 0.00508291$ 0.00508291

$ 0.01200774
$ 0.01200774$ 0.01200774

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-10.53%

-3.22%

-3.22%

0xMonk by Virtuals (MONK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00432399. במהלך 24 השעות האחרונות, MONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00384329 לבין שיא של $ 0.00508291, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01200774, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONK השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

0xMonk by Virtuals (MONK) מידע שוק

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

--
----

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 0xMonk by Virtuals הוא $ 4.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.32M.

0xMonk by Virtuals (MONK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 0xMonk by Virtualsל USDהיה $ -0.00050942343528064.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של0xMonk by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0245886588.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של0xMonk by Virtuals ל USDהיה $ +0.0237762369.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 0xMonk by Virtualsל USDהיה $ +0.0027496490023324375.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00050942343528064-10.53%
30 ימים$ +0.0245886588+568.66%
60 ימים$ +0.0237762369+549.87%
90 ימים$ +0.0027496490023324375+174.65%

מה זה0xMonk by Virtuals (MONK)

0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns. Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

0xMonk by Virtuals (MONK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

0xMonk by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 0xMonk by Virtuals (MONK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 0xMonk by Virtuals (MONK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 0xMonk by Virtuals.

בדוק את 0xMonk by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

MONK למטבעות מקומיים

0xMonk by Virtuals (MONK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 0xMonk by Virtuals (MONK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 0xMonk by Virtuals (MONK)

כמה שווה 0xMonk by Virtuals (MONK) היום?
החי MONKהמחיר ב USD הוא 0.00432399 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONK ל USD?
המחיר הנוכחי של MONK ל USD הוא $ 0.00432399. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 0xMonk by Virtuals?
שווי השוק של MONK הוא $ 4.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONK?
ההיצע במחזור של MONK הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONK?
‏‏MONK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01200774 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONK?
MONK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MONK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONK הוא -- USD.
האם MONK יעלה השנה?
MONK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:29:10 (UTC+8)

