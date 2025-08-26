0xMonk by Virtuals (MONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00384329 24 שעות נמוך $ 0.00508291 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01200774 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -10.53% שינוי מחיר (7D) -3.22%

0xMonk by Virtuals (MONK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00432399. במהלך 24 השעות האחרונות, MONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00384329 לבין שיא של $ 0.00508291, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01200774, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONK השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

0xMonk by Virtuals (MONK) מידע שוק

שווי שוק $ 4.32M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.32M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 0xMonk by Virtuals הוא $ 4.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.32M.