قیمت امروز zuzalu

قیمت لحظه‌ ای zuzalu (ZUZALU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZUZALU به USD برابر با $ 0 برای هر ZUZALU می‌ باشد.

توکن zuzalu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,061,480 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,000.00T ZUZALU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZUZALU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZUZALU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار zuzalu (ZUZALU)

ارزش بازار $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M سرمایه در گردش 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T عرضه کل 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

ارزش بازار فعلی zuzalu برابر است با $ 1.06M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZUZALU برابر است با 1,000.00T، و عرضه کل آن 1.0e+15 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.06M است.