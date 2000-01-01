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برترین توکن‌ های استیبل کوین با پشتوانه کریپتو بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین با پشتوانه کریپتو را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9998
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.36B
$ 173.14
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.80K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.998447
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 697.91M
$ 807.22K
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998728
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.96M
$ 2.37M
5
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.9971
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 74.94M
$ 3.01K
6
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998507
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 74.89M
$ 35.17K
7
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996838
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 52.97M
$ 519.23K
8
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999106
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 50.89M
$ 3.14K
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998524
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 35.93M
$ 775.02
10
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
0.00%
+0.02%
-0.01%
$ 31.96M
$ 5.80K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 0.99945
0.00%
0.00%
-0.15%
$ 30.71M
$ 263.53K
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.004
0.00%
+0.00%
+0.40%
$ 27.84M
$ 225.68K
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.99629
0.00%
-0.00%
-0.31%
$ 22.55M
$ 289.39K
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 0.987957
0.00%
0.00%
+0.61%
$ 18.74M
$ 1.38
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 0.998712
0.00%
0.00%
-0.23%
$ 13.29M
$ 160.39K
16
USDB
USDB
USDB
$ 0.99809
+0.59%
+0.00%
+0.35%
$ 11.97M
$ 2.36K
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.994969
0.00%
-0.00%
-0.07%
$ 11.79M
$ 11.90
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.984544
-0.12%
+0.01%
-0.93%
$ 9.38M
$ 368.49
20
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.999318
+0.02%
0.00%
+0.15%
$ 6.20M
$ 3.87K
21
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 1.005
0.00%
-0.00%
+1.03%
$ 6.18M
$ 799.61
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.986677
+0.01%
+0.00%
+0.62%
$ 4.65M
$ 2.37K
23
Last USD
Last USD
USDXL
$ 0.99924
+0.03%
-0.01%
-0.47%
$ 3.20M
$ 674.32
24
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995513
+0.02%
+0.00%
+0.09%
$ 3.09M
$ 55.60K
25
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 0.995767
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.92M
$ 221.88
26
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
27
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 2.13M
$ 149.42
28
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.11
0.00%
0.00%
+0.91%
$ 1.92M
$ 14.80K
29
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.980403
0.00%
+0.00%
-1.55%
$ 1.77M
$ 37.76
30
EURA
EURA
EURA
$ 1.24
0.00%
+0.07%
+7.83%
$ 1.74M
$ 65.06K
31
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.079
0.00%
+0.00%
-0.28%
$ 1.42M
$ 108.96
32
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 1.008
+0.70%
+0.01%
+0.60%
$ 1.42M
$ 3.80
33
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
34
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
$ 1.99
+0.51%
-0.00%
-1.49%
$ 1.05M
$ 2.79K
35
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00235
+0.85%
+0.85%
+15.61%
$ 939.94K
$ 6.46M
36
USX
USX
USX
$ 0.995705
0.00%
-0.01%
-1.02%
$ 865.29K
$ 171.25
37
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.99827
0.00%
+0.01%
+0.53%
$ 650.92K
$ 3.84K
38
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
39
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 0.98368
0.00%
+0.00%
-0.86%
$ 574.51K
$ 483.02
40
PXDC
PXDC
PXDC
$ 1.016
-0.78%
-0.04%
-0.20%
$ 527.22K
$ 5.07K
41
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.999482
0.00%
--
-0.03%
$ 412.33K
$ 81.02
42
Bread
Bread
BREAD
$ 0.99921
0.00%
-0.00%
+0.11%
$ 406.99K
$ 4.16
43
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K
44
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.36%
$ 245.49K
$ 1.46K
45
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
46
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 186.16K
$ 345.95
47
Grai
Grai
GRAI
$ 0.585928
0.00%
--
-2.35%
$ 149.89K
$ 3.08
48
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.003
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 130.69K
$ 2.63K
49
JUST Stablecoin
JUST Stablecoin
USDJ
$ 0.05082
0.00%
0.00%
-2.63%
$ 127.19K
$ 478.08
50
Argon
Argon
ARGN
$ 1.059
0.00%
0.00%
-0.19%
$ 126.42K
$ 21.19

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین با پشتوانه کریپتو چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین با پشتوانه کریپتو به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 60 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $4.10B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین با پشتوانه کریپتو چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین با پشتوانه کریپتو که در MEXC رصد می‌شوند، توکن VAI با ثبت تغییر قیمتی 0.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین با پشتوانه کریپتو در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 60 توکن از دسته استیبل کوین با پشتوانه کریپتو را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین با پشتوانه کریپتو می‌توان به USDD, USDF, GHO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین با پشتوانه کریپتو چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین با پشتوانه کریپتو در حال حاضر حدود $4.10B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین با پشتوانه کریپتو، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.