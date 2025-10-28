USD CoinVertibleUSDCV چیست

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

منبع USD CoinVertible (USDCV) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت USD CoinVertible (USD)

ارزش USD CoinVertible (USDCV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از USD CoinVertible (USDCV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت USD CoinVertible را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت USD CoinVertible را بررسی کنید!

USDCV به ارزهای محلی

توکنومیکس USD CoinVertible (USDCV)

درک، توکنومیکس USD CoinVertible (USDCV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDCV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره USD CoinVertible (USDCV) امروز USD CoinVertible (USDCV) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USDCV به واحد USD برابر است با 0.999916 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USDCV نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999916 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USDCV نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار USD CoinVertible چقدر است؟ ارزش بازار USDCV برابر است با $ 8.90M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USDCV چقدر است؟ عرضه در گردش USDCV برابر است با 8.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDCV چقدر بوده است؟ USDCV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.13 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USDCV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USDCV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.978779 USD رسید. حجم معاملات USDCV چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDCV برابر است با -- USD . آیا USDCV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USDCV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDCV مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به USD CoinVertible (USDCV)