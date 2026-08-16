قیمت امروز The Black Queen

قیمت لحظه‌ ای The Black Queen (ANSEMWIFE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANSEMWIFE به USD برابر با $ 0 برای هر ANSEMWIFE می‌ باشد.

توکن The Black Queen در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,747 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 974.10M ANSEMWIFE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANSEMWIFE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANSEMWIFE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -9.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Black Queen (ANSEMWIFE)

ارزش بازار $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K سرمایه در گردش 974.10M 974.10M 974.10M عرضه کل 974,101,279.712769 974,101,279.712769 974,101,279.712769

ارزش بازار فعلی The Black Queen برابر است با $ 34.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANSEMWIFE برابر است با 974.10M، و عرضه کل آن 974101279.712769 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.75K است.