قیمت امروز Telcoin MXN

قیمت لحظه‌ ای Telcoin MXN (EMXN) در حال حاضر برابر با $ 0.058798 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMXN به USD برابر با $ 0.058798 برای هر EMXN می‌ باشد.

توکن Telcoin MXN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 134,280 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.28M EMXN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMXN در بازه‌ ای بین $ 0.05879 (حداقل) و $ 0.058802 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.128844 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04540281 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMXN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 458.98 رسیده است.

اطلاعات بازار Telcoin MXN (EMXN)

ارزش بازار $ 134.28K$ 134.28K $ 134.28K حجم (24 ساعته) $ 458.98$ 458.98 $ 458.98 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 134.28K$ 134.28K $ 134.28K سرمایه در گردش 2.28M 2.28M 2.28M عرضه کل 2,283,737.247837 2,283,737.247837 2,283,737.247837

ارزش بازار فعلی Telcoin MXN برابر است با $ 134.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 458.98. عرضه در گردش EMXN برابر است با 2.28M، و عرضه کل آن 2283737.247837 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 134.28K است.