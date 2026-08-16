قیمت امروز Saturn sUSDat

قیمت لحظه‌ ای Saturn sUSDat (SUSDAT) در حال حاضر برابر با $ 0.966082 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUSDAT به USD برابر با $ 0.966082 برای هر SUSDAT می‌ باشد.

توکن Saturn sUSDat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,476,668 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 80.20M SUSDAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUSDAT در بازه‌ ای بین $ 0.95271 (حداقل) و $ 0.963239 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.021 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.695599 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUSDAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.68% و در هفت روز اخیر به میزان -0.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.32M رسیده است.

اطلاعات بازار Saturn sUSDat (SUSDAT)

ارزش بازار $ 77.48M$ 77.48M $ 77.48M حجم (24 ساعته) $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.48M$ 77.48M $ 77.48M سرمایه در گردش 80.20M 80.20M 80.20M عرضه کل 80,195,316.54445902 80,195,316.54445902 80,195,316.54445902

ارزش بازار فعلی Saturn sUSDat برابر است با $ 77.48M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.32M. عرضه در گردش SUSDAT برابر است با 80.20M، و عرضه کل آن 80195316.54445902 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.48M است.