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قیمت لحظه‌ ای Saturn sUSDat امروز برابر است با 0.966082 USD. ارزش بازار SUSDAT معادل 77,476,668 USD است. نرخ زنده SUSDAT در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Saturn sUSDat امروز برابر است با 0.966082 USD. ارزش بازار SUSDAT معادل 77,476,668 USD است. نرخ زنده SUSDAT در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

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اطلاعات قیمت SUSDAT

جفت SUSDAT چیست؟

وب‌سایت رسمی SUSDAT

توکنومیکس SUSDAT

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قیمت Saturn sUSDat (SUSDAT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SUSDAT به USD:

$0.965952
$0.965952$0.965952
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Saturn sUSDat (SUSDAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 13:35:47 (UTC+8)

قیمت امروز Saturn sUSDat

قیمت لحظه‌ ای Saturn sUSDat (SUSDAT) در حال حاضر برابر با $ 0.966082 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUSDAT به USD برابر با $ 0.966082 برای هر SUSDAT می‌ باشد.

توکن Saturn sUSDat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,476,668 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 80.20M SUSDAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUSDAT در بازه‌ ای بین $ 0.95271 (حداقل) و $ 0.963239 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.021 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.695599 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUSDAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.68% و در هفت روز اخیر به میزان -0.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.32M رسیده است.

اطلاعات بازار Saturn sUSDat (SUSDAT)

$ 77.48M
$ 77.48M$ 77.48M

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 77.48M
$ 77.48M$ 77.48M

80.20M
80.20M 80.20M

80,195,316.54445902
80,195,316.54445902 80,195,316.54445902

ارزش بازار فعلی Saturn sUSDat برابر است با $ 77.48M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.32M. عرضه در گردش SUSDAT برابر است با 80.20M، و عرضه کل آن 80195316.54445902 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.48M است.

تاریخچه قیمت Saturn sUSDat به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.95271
$ 0.95271$ 0.95271
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.963239
$ 0.963239$ 0.963239
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.95271
$ 0.95271$ 0.95271

$ 0.963239
$ 0.963239$ 0.963239

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.695599
$ 0.695599$ 0.695599

+0.68%

+0.44%

-0.69%

-0.69%

تاریخچه قیمت Saturn sUSDat (SUSDAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Saturn sUSDat به USD به میزان $ +0.00427936 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Saturn sUSDat به USD به میزان $ +0.1043659350 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Saturn sUSDat به USD به میزان $ +0.0262980079 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Saturn sUSDat به USD به میزان $ -0.0000273965581421 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00427936+0.44%
30 روز$ +0.1043659350+10.80%
60 روز$ +0.0262980079+2.72%
90 روز$ -0.0000273965581421-0.00%

پیش‌ بینی قیمت Saturn sUSDat

پیش‌ بینی قیمت Saturn sUSDat (SUSDAT) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی SUSDAT تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Saturn sUSDat (SUSDAT) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Saturn sUSDat احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Saturn sUSDat در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی SUSDAT برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Saturn sUSDat کلیک کنید.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Saturn sUSDat (SUSDAT)

وب سایت رسمی

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Ethereum EcosystemLiquid Staking Tokens

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 13:35:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Saturn sUSDat (SUSDAT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

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قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

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