قیمت امروز RIF US Dollar

قیمت لحظه‌ ای RIF US Dollar (USDRIF) در حال حاضر برابر با $ 0.996824 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDRIF به USD برابر با $ 0.996824 برای هر USDRIF می‌ باشد.

توکن RIF US Dollar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,256,369 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.26M USDRIF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDRIF در بازه‌ ای بین $ 0.996694 (حداقل) و $ 0.996963 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.795992 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDRIF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.75K رسیده است.

اطلاعات بازار RIF US Dollar (USDRIF)

ارزش بازار $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M حجم (24 ساعته) $ 3.75K$ 3.75K $ 3.75K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M سرمایه در گردش 2.26M 2.26M 2.26M عرضه کل 2,264,551.143485001 2,264,551.143485001 2,264,551.143485001

ارزش بازار فعلی RIF US Dollar برابر است با $ 2.26M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.75K. عرضه در گردش USDRIF برابر است با 2.26M، و عرضه کل آن 2264551.143485001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.26M است.