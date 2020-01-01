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برترین توکن‌ های اکوسیستم Rootstock بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Rootstock را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.549
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
2
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998889
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 53.25M
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,998
+0.02%
+0.01%
-3.06%
$ 409.78M
$ 6.73K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,671
-0.06%
-0.00%
-2.70%
$ 186.94M
$ 582.01
5
RIF
RIF
RIF
$ 0.07015
+0.37%
+1.61%
+7.46%
$ 70.15M
$ 920.19K
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.26M
--
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,936
+0.16%
+0.01%
-2.74%
$ 61.96M
$ 71.86
8
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190558
+0.08%
-0.00%
-2.13%
$ 54.56M
$ 6.07K
9
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
10
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 50.99K
11
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 64,615
-0.02%
+0.01%
-2.62%
$ 35.93M
--
12
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.10%
+0.01%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.11M
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.32
+0.05%
+0.00%
-1.00%
$ 13.81M
$ 126.92K
14
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 62,904
0.00%
+0.00%
-2.51%
$ 13.27M
$ 47.88K
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.994219
-0.46%
-0.00%
-0.50%
$ 2.46M
$ 444.68K
16
RIF US Dollar
RIF US Dollar
USDRIF
$ 0.996824
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 2.26M
$ 3.75K
17
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.980376
0.00%
+0.01%
-1.56%
$ 1.77M
$ 37.76
18
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01551056
0.00%
--
-5.07%
$ 931.75K
$ 80.63
19
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 63,033
-0.01%
+0.00%
-2.88%
$ 880.31K
$ 1.18M
20
Babelfish
Babelfish
$FISH
$ 0.00016496
0.00%
--
0.00%
$ 69.28K
$ 4.71

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Rootstock چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Rootstock به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 20 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $11.39B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Rootstock چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Rootstock که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Rootstock در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 20 توکن از دسته اکوسیستم Rootstock را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Rootstock می‌توان به LINK, USDT0, SOLVBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Rootstock چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Rootstock در حال حاضر حدود $11.39B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Rootstock، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.