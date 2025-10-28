PayFi Strategy Token USDCPSTUSDC چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت PayFi Strategy Token USDC (USD)

ارزش PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PayFi Strategy Token USDC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PayFi Strategy Token USDC را بررسی کنید!

PSTUSDC به ارزهای محلی

توکنومیکس PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

درک، توکنومیکس PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PSTUSDC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) امروز PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PSTUSDC به واحد USD برابر است با 1.056 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PSTUSDC نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.056 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PSTUSDC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PayFi Strategy Token USDC چقدر است؟ ارزش بازار PSTUSDC برابر است با $ 90.20M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PSTUSDC چقدر است؟ عرضه در گردش PSTUSDC برابر است با 85.44M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PSTUSDC چقدر بوده است؟ PSTUSDC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.056 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PSTUSDC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PSTUSDC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.032 USD رسید. حجم معاملات PSTUSDC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PSTUSDC برابر است با -- USD . آیا PSTUSDC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PSTUSDC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PSTUSDC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)