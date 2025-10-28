قیمت لحظه‌ ای OwO Solana امروز برابر است با 0.00017546 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OWO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OWO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OwO Solana امروز برابر است با 0.00017546 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OWO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OWO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره OWO

اطلاعات قیمت OWO

وب‌سایت رسمی OWO

توکنومیکس OWO

پیش‌بینی قیمت OWO

قیمت OwO Solana (OWO)

قیمت لحظه‌ ای 1 OWO به USD:

$0.00017548
$0.00017548
+1.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای OwO Solana (OWO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:06:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OwO Solana (OWO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0001411
$ 0.0001411
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00017912
$ 0.00017912
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0001411
$ 0.0001411

$ 0.00017912
$ 0.00017912

$ 0.00049644
$ 0.00049644

$ 0.00005048
$ 0.00005048

+8.03%

+1.05%

-5.86%

-5.86%

قیمت لحظه‌ ای OwO Solana (OWO) برابر است با $0.00017546. در 24 ساعت گذشته، OWO در بازه قیمتی حداقل $ 0.0001411 تا حداکثر $ 0.00017912 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OWO برابر با $ 0.00049644 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00005048 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OWO در یک ساعت گذشته +8.03%، در 24 ساعت گذشته +1.05% و در 7 روز گذشته -5.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OwO Solana (OWO)

$ 164.82K
$ 164.82K

--
--

$ 164.82K
$ 164.82K

939.38M
939.38M

939,382,847.278052
939,382,847.278052

ارزش بازار فعلی OwO Solana برابر است با $ 164.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OWO برابر است با 939.38M، و عرضه کل آن 939382847.278052 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 164.82K است.

تاریخچه قیمت OwO Solana (OWO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت OwO Solana به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت OwO Solana به USD به میزان $ +0.0000284401 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت OwO Solana به USD به میزان $ +0.0001731167 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت OwO Solana به USD به میزان $ +0.00008343295636157394 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+1.05%
30 روز$ +0.0000284401+16.21%
60 روز$ +0.0001731167+98.66%
90 روز$ +0.00008343295636157394+90.66%

OwO SolanaOWO چیست

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع OwO Solana (OWO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت OwO Solana (USD)

ارزش OwO Solana (OWO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OwO Solana (OWO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OwO Solana را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OwO Solana را بررسی کنید!

OWO به ارزهای محلی

توکنومیکس OwO Solana (OWO)

درک، توکنومیکس OwO Solana (OWO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OWO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OwO Solana (OWO)

امروز OwO Solana (OWO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OWO به واحد USD برابر است با 0.00017546 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OWO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OWO نسبت به USD برابر است با $ 0.00017546. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OwO Solana چقدر است؟
ارزش بازار OWO برابر است با $ 164.82K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OWO چقدر است؟
عرضه در گردش OWO برابر است با 939.38M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OWO چقدر بوده است؟
OWO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00049644 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OWO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OWO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005048 USD رسید.
حجم معاملات OWO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OWO برابر است با -- USD.
آیا OWO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OWO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OWO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:06:30 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

