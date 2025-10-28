قیمت OwO Solana (OWO)
قیمت لحظه ای OwO Solana (OWO) برابر است با $0.00017546. در 24 ساعت گذشته، OWO در بازه قیمتی حداقل $ 0.0001411 تا حداکثر $ 0.00017912 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OWO برابر با $ 0.00049644 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00005048 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، OWO در یک ساعت گذشته +8.03%، در 24 ساعت گذشته +1.05% و در 7 روز گذشته -5.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی OwO Solana برابر است با $ 164.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OWO برابر است با 939.38M، و عرضه کل آن 939382847.278052 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 164.82K است.
امروز، تغییر قیمت OwO Solana به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت OwO Solana به USD به میزان $ +0.0000284401 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت OwO Solana به USD به میزان $ +0.0001731167 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت OwO Solana به USD به میزان $ +0.00008343295636157394 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+1.05%
|30 روز
|$ +0.0000284401
|+16.21%
|60 روز
|$ +0.0001731167
|+98.66%
|90 روز
|$ +0.00008343295636157394
|+90.66%
The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-27 16:29:31
|به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک میشود، به اوج قیمت جدید میرسد
|10-26 23:17:37
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر میرود، اتریوم از 4,000 دلار عبور میکند
|10-26 19:10:22
|به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنشها و آدرسهای معاملاتی x402 دهها برابر افزایش یافت
|10-25 15:47:08
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: آدرسهایی که بین 100 و 10,000 ETH نگهداری میکنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمعآوری کردهاند
|10-25 13:34:16
|به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
|10-25 06:10:28
|به روز رسانی های صنعت
دادهها: تعداد بیتکوینهایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شدهاند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است
