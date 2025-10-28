OwO SolanaOWO چیست

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

منبع OwO Solana (OWO) وب سایت رسمی

OWO به ارزهای محلی

توکنومیکس OwO Solana (OWO)

درک، توکنومیکس OwO Solana (OWO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OWO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OwO Solana (OWO) امروز OwO Solana (OWO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OWO به واحد USD برابر است با 0.00017546 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OWO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00017546 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OWO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OwO Solana چقدر است؟ ارزش بازار OWO برابر است با $ 164.82K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OWO چقدر است؟ عرضه در گردش OWO برابر است با 939.38M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OWO چقدر بوده است؟ OWO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00049644 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OWO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OWO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005048 USD رسید. حجم معاملات OWO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OWO برابر است با -- USD . آیا OWO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OWO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OWO مراجعه کنید.

