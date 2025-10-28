iAero Protocol LIQLIQ چیست

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions. The "Cake and Eat It Too" Protocol Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions. iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره iAero Protocol LIQ (LIQ) امروز iAero Protocol LIQ (LIQ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LIQ به واحد USD برابر است با 0.108954 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LIQ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.108954 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LIQ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار iAero Protocol LIQ چقدر است؟ ارزش بازار LIQ برابر است با $ 1.10M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LIQ چقدر است؟ عرضه در گردش LIQ برابر است با 10.16M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIQ چقدر بوده است؟ LIQ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.115556 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LIQ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LIQ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.107506 USD رسید. حجم معاملات LIQ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIQ برابر است با -- USD . آیا LIQ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LIQ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIQ مراجعه کنید.

