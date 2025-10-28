قیمت لحظه‌ ای iAero Protocol LIQ امروز برابر است با 0.108954 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LIQ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LIQ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای iAero Protocol LIQ امروز برابر است با 0.108954 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LIQ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LIQ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو iAero Protocol LIQ

قیمت iAero Protocol LIQ (LIQ)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LIQ به USD:

$0.108954
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای iAero Protocol LIQ (LIQ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:48:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت iAero Protocol LIQ (LIQ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.115556
$ 0.107506
--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای iAero Protocol LIQ (LIQ) برابر است با $0.108954. در 24 ساعت گذشته، LIQ در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LIQ برابر با $ 0.115556 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.107506 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LIQ در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار iAero Protocol LIQ (LIQ)

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

10.16M
10.16M 10.16M

29,671,274.37954033
29,671,274.37954033 29,671,274.37954033

ارزش بازار فعلی iAero Protocol LIQ برابر است با $ 1.10M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LIQ برابر است با 10.16M، و عرضه کل آن 29671274.37954033 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.23M است.

تاریخچه قیمت iAero Protocol LIQ (LIQ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت iAero Protocol LIQ به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت iAero Protocol LIQ به USD به میزان $ -0.0050037342 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت iAero Protocol LIQ به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت iAero Protocol LIQ به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0050037342-4.59%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

iAero Protocol LIQLIQ چیست

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت iAero Protocol LIQ (USD)

ارزش iAero Protocol LIQ (LIQ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از iAero Protocol LIQ (LIQ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت iAero Protocol LIQ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت iAero Protocol LIQ را بررسی کنید!

LIQ به ارزهای محلی

توکنومیکس iAero Protocol LIQ (LIQ)

درک، توکنومیکس iAero Protocol LIQ (LIQ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIQ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره iAero Protocol LIQ (LIQ)

امروز iAero Protocol LIQ (LIQ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LIQ به واحد USD برابر است با 0.108954 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LIQ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LIQ نسبت به USD برابر است با $ 0.108954. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار iAero Protocol LIQ چقدر است؟
ارزش بازار LIQ برابر است با $ 1.10M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LIQ چقدر است؟
عرضه در گردش LIQ برابر است با 10.16M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIQ چقدر بوده است؟
LIQ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.115556 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LIQ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LIQ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.107506 USD رسید.
حجم معاملات LIQ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIQ برابر است با -- USD.
آیا LIQ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LIQ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIQ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:48:58 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به iAero Protocol LIQ (LIQ)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

