قیمت امروز Hummingbird Bitcoin

قیمت لحظه‌ ای Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HUMBIT به USD برابر با $ 0 برای هر HUMBIT می‌ باشد.

توکن Hummingbird Bitcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,968 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.72M HUMBIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HUMBIT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HUMBIT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -38.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

ارزش بازار $ 30.97K$ 30.97K $ 30.97K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.97K$ 30.97K $ 30.97K سرمایه در گردش 999.72M 999.72M 999.72M عرضه کل 999,723,358.248775 999,723,358.248775 999,723,358.248775

ارزش بازار فعلی Hummingbird Bitcoin برابر است با $ 30.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HUMBIT برابر است با 999.72M، و عرضه کل آن 999723358.248775 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.97K است.