قیمت امروز HODL Coin

قیمت لحظه‌ ای HODL Coin (HODL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HODL به USD برابر با $ 0 برای هر HODL می‌ باشد.

توکن HODL Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,057.07 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.61M HODL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HODL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.061265 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HODL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HODL Coin (HODL)

ارزش بازار $ 14.06K$ 14.06K $ 14.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.06K$ 14.06K $ 14.06K سرمایه در گردش 999.61M 999.61M 999.61M عرضه کل 999,609,092.856363 999,609,092.856363 999,609,092.856363

ارزش بازار فعلی HODL Coin برابر است با $ 14.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HODL برابر است با 999.61M، و عرضه کل آن 999609092.856363 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.06K است.