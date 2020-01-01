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برترین توکن‌ های اکوسیستم BONK.fun بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم BONK.fun را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03702
-0.37%
-0.16%
-4.74%
$ 44.11M
$ 55.87M
2
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04129
-0.05%
+1.37%
-5.99%
$ 41.43M
$ 1.85M
3
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.039423
-0.28%
-2.24%
+2.45%
$ 39.43M
$ 1.82M
4
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000006021
-0.03%
-3.37%
+9.99%
$ 20.25M
$ 4.08T
5
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002446
+0.45%
+2.73%
-6.25%
$ 13.55M
$ 21.15M
6
fih
fih
FIH
$ 0.0080845
-0.89%
+0.09%
-12.69%
$ 8.08M
$ 260.54K
7
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00334895
0.00%
--
-6.02%
$ 1.84M
$ 3.92K
8
Kori
Kori
KORI
$ 0.00143665
+0.06%
-0.00%
+15.82%
$ 1.44M
$ 34.40K
9
Scamcoin
Scamcoin
SCAM
$ 0.00084918
0.00%
+0.05%
+47.26%
$ 848.16K
$ 36.32K
10
Aircoin
Aircoin
AIRCOIN
$ 0.00071923
+0.27%
-0.03%
-12.14%
$ 719.12K
$ 43.55K
11
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.0006824
0.00%
-0.03%
+17.67%
$ 682.32K
$ 21.74K
12
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00050147
+0.10%
-0.12%
-23.33%
$ 501.35K
$ 2.61K
13
1 Coin Can Change Your Life
1 Coin Can Change Your Life
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE
$ 0.0003382
-0.12%
-0.03%
-9.21%
$ 338.15K
$ 363.76K
14
REST
REST
REST
$ 0.00065145
+0.15%
+0.32%
+77.47%
$ 325.65K
$ 6.70K
15
Dollar Cost Average
Dollar Cost Average
DCA
$ 0.00030606
+1.29%
+0.02%
-4.49%
$ 305.92K
$ 1.48K
16
Capybara
Capybara
CAPY
$ 3.04154E-7
-0.02%
+11.00%
+87.11%
$ 304.05K
--
17
Ani Grok Companion
Ani Grok Companion
ANI
$ 0.00023359
+0.42%
+0.00%
-0.06%
$ 233.57K
$ 33.70K
18
Momo
Momo
MOMO
$ 0.0002117
+0.46%
+0.01%
-13.54%
$ 210.56K
$ 36.01K
19
Organic
Organic
ORG
$ 0.00157633
+0.14%
+0.02%
-9.24%
$ 194.32K
$ 257.53
20
Shit Piss Skin Can
Shit Piss Skin Can
SPSC
$ 0.00015182
+0.59%
-0.03%
+4.78%
$ 151.80K
$ 26.59K
21
BEPE
BEPE
BEPE
$ 0.00013256
+2.26%
+0.18%
+24.43%
$ 131.39K
$ 29.12K
22
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.0001251
+0.11%
+0.06%
-11.31%
$ 125.09K
$ 902.89
23
Bonk Level Saviour
Bonk Level Saviour
SAVIOUR
$ 0.0063746
0.00%
--
-1.76%
$ 108.34K
$ 4.46
24
IKUN
IKUN
IKUN
$ 0.000101
0.00%
+0.01%
-0.34%
$ 101.00K
$ 42.04K
25
Ibiza Final Boss
Ibiza Final Boss
BOSS
$ 0.00010342
+0.06%
+0.01%
-2.23%
$ 96.21K
$ 1.32
26
Rhetor
Rhetor
RT
$ 9.253E-5
0.00%
+0.40%
-1.48%
$ 92.53K
--
27
Grassito
Grassito
GRASSITO
$ 1.80299E-7
-0.02%
+0.20%
+7.15%
$ 74.79K
--
28
Lizard
Lizard
LIZARD
$ 4.757E-5
-0.04%
-7.90%
-12.70%
$ 47.56K
--
29
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.514E-5
-0.02%
+1.30%
-8.59%
$ 45.13K
--
30
just memecoin
just memecoin
MEMECOIN
$ 4.321E-5
-0.02%
+0.70%
+0.42%
$ 42.90K
--
31
Valentine Grok Companion
Valentine Grok Companion
VALENTINE
$ 4.271E-5
-0.02%
+0.40%
+3.51%
$ 42.69K
--
32
Bestcoin
Bestcoin
BEST
$ 5.05296E-7
-0.02%
+5.60%
-45.38%
$ 33.97K
--
33
Make Memes Great Again
Make Memes Great Again
MMGA
$ 3.321E-5
0.00%
0.00%
-1.34%
$ 33.21K
--
34
I AM OUT
I AM OUT
IMOUT
$ 3.263E-5
-8.03%
-40.80%
-47.86%
$ 32.63K
--
35
gib
gib
GIB
$ 2.895E-5
-0.03%
+0.50%
-8.88%
$ 28.94K
--
36
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 2.827E-5
0.00%
+12.70%
-0.74%
$ 28.27K
--
37
VALA CAPITAL MARKETS
VALA CAPITAL MARKETS
VCM
$ 3.51E-6
0.00%
-1.30%
+32.95%
$ 28.10K
--
38
TONIC
TONIC
$TONIC
$ 2.901E-5
0.00%
-1.30%
-1.26%
$ 27.85K
--
39
FARTLESS COIN
FARTLESS COIN
FARTLESS
$ 2.647E-5
-0.04%
+3.70%
+2.80%
$ 26.46K
--
40
Blue Chip
Blue Chip
BLUECHIP
$ 2.621E-5
-0.04%
+9.70%
+2.34%
$ 26.19K
--
41
rudi
rudi
RUDI
$ 2.617E-5
-0.04%
+0.60%
+0.58%
$ 26.16K
--
42
Funless
Funless
FUNLESS
$ 4.651E-5
-0.09%
+1.00%
-4.83%
$ 23.23K
--
43
PairPunk
PairPunk
PAIR
$ 1.949E-5
0.00%
+0.50%
-27.28%
$ 19.47K
--
44
BARKcoin
BARKcoin
BARKCOIN
$ 1.775E-5
-0.06%
+0.20%
-2.37%
$ 17.74K
--
45
Sombrero Memes
Sombrero Memes
SOMBRERO
$ 1.707E-5
0.00%
0.00%
-1.16%
$ 17.00K
--
46
Horny Jail
Horny Jail
JAIL
$ 1.609E-5
0.00%
-0.20%
-3.88%
$ 16.09K
--
47
Itty Bitty
Itty Bitty
ITTY
$ 1.418E-5
0.00%
+2.40%
-7.68%
$ 14.18K
--
48
HODL Coin
HODL Coin
HODL
$ 1.406E-5
0.00%
-0.60%
-3.17%
$ 14.06K
--
49
The American Dream
The American Dream
DREAM
$ 1.305E-5
0.00%
-7.80%
-16.13%
$ 13.05K
--
50
Bonkyo
Bonkyo
BONKYO
$ 1.194E-5
0.00%
-0.80%
-4.56%
$ 11.87K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم BONK.fun چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم BONK.fun به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 59 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $176.36M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم BONK.fun چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم BONK.fun که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ANDREA با ثبت تغییر قیمتی 12.70% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم BONK.fun در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 59 توکن از دسته اکوسیستم BONK.fun را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم BONK.fun می‌توان به BANK, PNUT, USELESS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم BONK.fun چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم BONK.fun در حال حاضر حدود $176.36M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم BONK.fun، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.