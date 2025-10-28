Golden DonkeyGDK چیست

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams. GDK is "more than a memecoin" and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance. GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging ("It's GDK Szn," "History's about to get a timestamp"). GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers. The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a "swapper" mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders. GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the "Legendary" tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share. A central piece of Golden Donkey's promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as "golden tickets" into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the "Donkey Hub" — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche's native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet. GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a "V2 airdrop." To be a member of the Donkey Hub, holders don't need to "guess" or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member. Golden Donkey's strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

منبع Golden Donkey (GDK) وب سایت رسمی

توکنومیکس Golden Donkey (GDK)

درک، توکنومیکس Golden Donkey (GDK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GDK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Golden Donkey (GDK) امروز Golden Donkey (GDK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GDK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GDK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GDK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Golden Donkey چقدر است؟ ارزش بازار GDK برابر است با $ 1.37M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GDK چقدر است؟ عرضه در گردش GDK برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GDK چقدر بوده است؟ GDK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GDK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GDK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GDK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GDK برابر است با -- USD . آیا GDK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GDK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GDK مراجعه کنید.

