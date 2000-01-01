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برترین توکن‌ های میم پایه بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش میم پایه را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,157.5
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004554
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
3
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002648
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002358
-0.04%
-0.42%
-4.84%
$ 207.67M
$ 98.71B
5
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14145
-0.30%
+2.95%
+6.32%
$ 141.87M
$ 956.40K
6
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1385
-3.98%
+35.10%
+28.65%
$ 79.56M
$ 2.43M
7
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006173
-0.08%
+0.63%
-3.47%
$ 61.81M
$ 95.19M
8
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007986
-0.08%
+1.63%
-10.06%
$ 55.08M
$ 80.60M
9
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.00010176
-0.10%
+2.01%
-4.79%
$ 42.66M
$ 483.02M
10
Purr
Purr
PURR
$ 0.06728
-0.43%
+1.49%
+3.68%
$ 39.70M
$ 852.33K
11
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00392824
-0.04%
+0.02%
-8.65%
$ 38.93M
$ 1.63M
12
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009719
-0.02%
+0.05%
-6.95%
$ 37.92M
$ 686.64B
13
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.11654
+0.41%
-1.23%
-17.91%
$ 26.07M
$ 4.98M
14
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010263
+0.13%
+3.17%
-18.28%
$ 23.96M
$ 57.94M
15
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003076
+1.69%
+0.36%
-11.91%
$ 22.99M
$ 184.44M
16
Based
Based
BASED
$ 0.08289
+1.46%
+11.07%
+10.69%
$ 19.55M
$ 2.89M
17
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001668
+0.30%
-0.06%
-15.35%
$ 12.64M
$ 34.18B
18
Bald
Bald
BALD
$ 0.01037711
+0.05%
--
-1.81%
$ 10.38M
$ 1.25
19
PONKE
PONKE
PONKE
$ 0.01483
+0.07%
+2.06%
-6.90%
$ 8.24M
$ 3.77M
20
Daddy Tate
Daddy Tate
DADDY
$ 0.012206
+0.27%
+0.58%
-2.72%
$ 7.32M
$ 4.20M
21
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.000005124
-0.04%
-3.27%
-3.77%
$ 5.12M
$ 10.46B
22
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001645
-1.14%
+7.82%
-2.36%
$ 4.80M
$ 39.77M
23
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000005192
+0.08%
+0.72%
-7.35%
$ 4.68M
$ 1.92B
24
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464587
0.00%
+0.39%
+33.89%
$ 4.65M
$ 3.02K
25
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1.0594E-8
+0.64%
-6.40%
+46.65%
$ 4.00M
--
26
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004019
-0.47%
+0.27%
-9.33%
$ 3.92M
$ 16.07M
27
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007696
+0.96%
+0.25%
-8.86%
$ 3.85M
$ 7.07M
28
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00005612
-0.04%
-1.70%
-7.70%
$ 3.79M
$ 972.57M
29
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2394
0.00%
-0.04%
-16.02%
$ 3.32M
$ 234.35K
30
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.717E-5
0.00%
-0.80%
-7.08%
$ 2.72M
--
31
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.002713
+0.59%
-0.66%
-13.52%
$ 2.71M
$ 19.96M
32
GME
GME
GME
$ 0.0003519
+0.40%
-0.31%
-9.93%
$ 2.43M
$ 160.53M
33
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001914
+0.78%
-4.96%
-13.00%
$ 1.93M
$ 13.81M
34
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.69E-6
0.00%
-0.90%
+9.74%
$ 1.69M
--
35
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0.00172846
+0.87%
-0.05%
-11.05%
$ 1.68M
$ 72.87K
36
Goldn
Goldn
GOLDN
$ 0.00011785
+0.03%
+0.00%
-13.35%
$ 1.65M
$ 78.38
37
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001703
-1.16%
+0.06%
-6.79%
$ 1.63M
$ 31.30T
38
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00138575
0.00%
-0.02%
-7.73%
$ 1.39M
$ 6.02K
39
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002216
+0.18%
+0.14%
-4.03%
$ 1.37M
$ 181.61M
40
Coding Dino
Coding Dino
DINO
$ 0.00013278
-0.15%
-0.00%
-3.51%
$ 1.33M
$ 201.26K
41
BORED
BORED
BORED
$ 0.00039822
+0.06%
+0.00%
-1.81%
$ 1.25M
$ 41.00
42
Ping
Ping
PING
$ 0.0012133
0.00%
+0.00%
-1.85%
$ 1.21M
$ 25.47K
43
The White Whale
The White Whale
WHITEWHALE
$ 0.001109
+0.45%
0.00%
-8.53%
$ 1.11M
$ 1.80M
44
Cocoro
Cocoro
COCORO
$ 0.00127433
+0.06%
+0.02%
-3.08%
$ 1.02M
$ 4.69
45
noice
noice
NOICE
$ 1.009E-5
-0.20%
+1.50%
+2.64%
$ 903.57K
--
46
Dimes
Dimes
DIME
$ 8.56E-6
0.00%
+1.00%
-3.71%
$ 855.61K
--
47
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01631
0.00%
-0.06%
-3.77%
$ 693.42K
$ 1.32M
48
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000007213
0.00%
-0.22%
-1.19%
$ 676.31K
$ 24.62M
49
Panana
Panana
$PANANA
$ 1.49E-6
0.00%
+0.20%
-1.97%
$ 616.54K
--
50
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.0005826
-0.29%
-0.08%
-10.77%
$ 582.60K
$ 5.15K

سوالات متداول

توکن‌ های میم پایه چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های میم پایه به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 220 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1269.72B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن میم پایه چیست؟
در میان توکن‌ های دسته میم پایه که در MEXC رصد می‌شوند، توکن MEOW با ثبت تغییر قیمتی 62.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن میم پایه در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 220 توکن از دسته میم پایه را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص میم پایه می‌توان به BTC, SHIB, PEPE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته میم پایه چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های میم پایه در حال حاضر حدود $1269.72B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش میم پایه، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.