قیمت امروز Flying Tulip USD

قیمت لحظه‌ ای Flying Tulip USD (FTUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.001 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FTUSD به USD برابر با $ 1.001 برای هر FTUSD می‌ باشد.

توکن Flying Tulip USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,401,188 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.40M FTUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FTUSD در بازه‌ ای بین $ 1.001 (حداقل) و $ 1.001 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.023 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.926607 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FTUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 30.03 رسیده است.

اطلاعات بازار Flying Tulip USD (FTUSD)

ارزش بازار $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M حجم (24 ساعته) $ 30.03$ 30.03 $ 30.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M سرمایه در گردش 4.40M 4.40M 4.40M عرضه کل 4,396,498.672456 4,396,498.672456 4,396,498.672456

ارزش بازار فعلی Flying Tulip USD برابر است با $ 4.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 30.03. عرضه در گردش FTUSD برابر است با 4.40M، و عرضه کل آن 4396498.672456 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.40M است.