Flash Liquidity TokenFLP.1 چیست

Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact. Flash's trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime.

ارزش Flash Liquidity Token (FLP.1) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Flash Liquidity Token (FLP.1) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Flash Liquidity Token را بررسی کنید.

FLP.1 به ارزهای محلی

توکنومیکس Flash Liquidity Token (FLP.1)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Flash Liquidity Token (FLP.1) امروز Flash Liquidity Token (FLP.1) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FLP.1 به واحد USD برابر است با 1.45 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FLP.1 نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.45 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FLP.1 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Flash Liquidity Token چقدر است؟ ارزش بازار FLP.1 برابر است با $ 5.63M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FLP.1 چقدر است؟ عرضه در گردش FLP.1 برابر است با 3.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FLP.1 چقدر بوده است؟ FLP.1 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.58 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FLP.1 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FLP.1 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.18 USD رسید. حجم معاملات FLP.1 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FLP.1 برابر است با -- USD . آیا FLP.1 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FLP.1 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FLP.1 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Flash Liquidity Token (FLP.1)