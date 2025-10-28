fartcoin killerBUTTPLUG چیست

پیش‌ بینی قیمت fartcoin killer (USD)

توکنومیکس fartcoin killer (BUTTPLUG)

درک، توکنومیکس fartcoin killer (BUTTPLUG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BUTTPLUG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره fartcoin killer (BUTTPLUG) امروز fartcoin killer (BUTTPLUG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BUTTPLUG به واحد USD برابر است با 0.00008281 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BUTTPLUG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00008281 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BUTTPLUG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار fartcoin killer چقدر است؟ ارزش بازار BUTTPLUG برابر است با $ 82.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BUTTPLUG چقدر است؟ عرضه در گردش BUTTPLUG برابر است با 999.43M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BUTTPLUG چقدر بوده است؟ BUTTPLUG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00312277 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BUTTPLUG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BUTTPLUG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00006128 USD رسید. حجم معاملات BUTTPLUG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BUTTPLUG برابر است با -- USD . آیا BUTTPLUG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BUTTPLUG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BUTTPLUG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به fartcoin killer (BUTTPLUG)