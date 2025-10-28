Doctor MutantDRMUTANT چیست

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog. Featured in Furie's latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn't just another coin—it's a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force. Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project. The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality. Think of it as Pepe's weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

منبع Doctor Mutant (DRMUTANT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Doctor Mutant (USD)

ارزش Doctor Mutant (DRMUTANT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Doctor Mutant (DRMUTANT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Doctor Mutant را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Doctor Mutant را بررسی کنید!

DRMUTANT به ارزهای محلی

توکنومیکس Doctor Mutant (DRMUTANT)

درک، توکنومیکس Doctor Mutant (DRMUTANT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DRMUTANT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Doctor Mutant (DRMUTANT) امروز Doctor Mutant (DRMUTANT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DRMUTANT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DRMUTANT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DRMUTANT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Doctor Mutant چقدر است؟ ارزش بازار DRMUTANT برابر است با $ 46.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DRMUTANT چقدر است؟ عرضه در گردش DRMUTANT برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DRMUTANT چقدر بوده است؟ DRMUTANT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00232529 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DRMUTANT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DRMUTANT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات DRMUTANT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DRMUTANT برابر است با -- USD . آیا DRMUTANT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DRMUTANT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DRMUTANT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Doctor Mutant (DRMUTANT)