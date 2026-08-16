قیمت امروز Crypto Trading Fund

قیمت لحظه‌ ای Crypto Trading Fund (CTF) در حال حاضر برابر با $ 0.02473303 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 241.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CTF به USD برابر با $ 0.02473303 برای هر CTF می‌ باشد.

توکن Crypto Trading Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,884,362 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 237.92M CTF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CTF در بازه‌ ای بین $ 0.00727062 (حداقل) و $ 0.02473445 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.33 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00713262 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CTF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +191.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.70 رسیده است.

اطلاعات بازار Crypto Trading Fund (CTF)

ارزش بازار $ 5.88M$ 5.88M $ 5.88M حجم (24 ساعته) $ 3.70$ 3.70 $ 3.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M سرمایه در گردش 237.92M 237.92M 237.92M عرضه کل 237,915,571.6118315 237,915,571.6118315 237,915,571.6118315

ارزش بازار فعلی Crypto Trading Fund برابر است با $ 5.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.70. عرضه در گردش CTF برابر است با 237.92M، و عرضه کل آن 237915571.6118315 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.89M است.