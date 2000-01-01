خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم دفتر کل XRP بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم دفتر کل XRP را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0044
-0.04%
+0.66%
-2.47%
$ 62.33B
$ 7.02M
3
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 59.15M
4
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.61M
$ 1.62M
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07266
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
6
Fuzzybear
Fuzzybear
FUZZY
$ 4.347E-5
+0.09%
+2.90%
-1.27%
$ 13.81M
--
7
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781502
+0.01%
0.00%
-0.16%
$ 11.93M
$ 183.70K
8
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009933
+1.04%
+0.97%
-9.05%
$ 9.63M
$ 5.66M
9
Crypto Trading Fund
Crypto Trading Fund
CTF
$ 0.02473278
0.00%
+2.42%
-2.18%
$ 5.88M
$ 3.70
10
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.994735
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 5.70M
$ 2.05M
11
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.706929
+0.23%
-0.00%
-0.02%
$ 5.35M
$ 1.45K
12
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 5.25M
$ 3.16M
13
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000008884
-0.01%
+2.72%
-5.54%
$ 4.70M
$ 6.68B
14
XRP ARMY
XRP ARMY
ARMY
$ 0.00488157
+0.01%
+0.01%
-3.44%
$ 2.88M
$ 11.57K
15
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.0128539
-1.22%
+0.04%
+2.80%
$ 1.95M
$ 344.13
16
DROP
DROP
DROP
$ 1.56
0.00%
+0.02%
-1.27%
$ 1.55M
$ 3.04K
17
Salute
Salute
SLT
$ 1.354E-5
+0.07%
+0.90%
+5.37%
$ 1.35M
--
18
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01293
+0.08%
+0.94%
+2.70%
$ 913.56K
$ 1.12M
19
BANX Network
BANX Network
BXE
$ 0.002689
-1.82%
-3.51%
-13.07%
$ 810.11K
$ 4.00M
20
Seal
Seal
SEAL
$ 2.66295E-7
-1.68%
-5.80%
-1.24%
$ 138.93K
--
21
Common Bird
Common Bird
CBIRD
$ 1.06E-6
0.00%
-0.50%
-11.67%
$ 105.55K
--
22
FLAME
FLAME
FLAME
$ 0.03644423
0.00%
+0.02%
-2.05%
$ 36.08K
$ 81.79
23
SPLASH
SPLASH
SPLASH
$ 0.00271862
+0.06%
--
-1.41%
$ 27.19K
$ 3.02
24
Bear Bull
Bear Bull
BRB
$ 0.00021385
+0.01%
+0.01%
+3.04%
$ 21.38K
$ 1.13
25
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00437
+0.69%
+0.23%
-28.38%
--
$ 5.12M
26
Xrp Classic
Xrp Classic
XRPC
$ 0.00018787
0.00%
+6.17%
+17.98%
--
$ 390.47K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم دفتر کل XRP چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم دفتر کل XRP به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 26 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $139.25B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم دفتر کل XRP چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم دفتر کل XRP که در MEXC رصد می‌شوند، توکن XRPC با ثبت تغییر قیمتی 6.17% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم دفتر کل XRP در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 26 توکن از دسته اکوسیستم دفتر کل XRP را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم دفتر کل XRP می‌توان به USDC, XRP, RLUSD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم دفتر کل XRP چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم دفتر کل XRP در حال حاضر حدود $139.25B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم دفتر کل XRP، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.