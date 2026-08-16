قیمت امروز Copper rStock

قیمت لحظه‌ ای Copper rStock (CPERR) در حال حاضر برابر با $ 36.22 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CPERR به USD برابر با $ 36.22 برای هر CPERR می‌ باشد.

توکن Copper rStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 494,087 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.64K CPERR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CPERR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 69,394,769 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 13.96 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CPERR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 119.38 رسیده است.

اطلاعات بازار Copper rStock (CPERR)

ارزش بازار $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K حجم (24 ساعته) $ 119.38$ 119.38 $ 119.38 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K سرمایه در گردش 13.64K 13.64K 13.64K عرضه کل 13,640.348554455 13,640.348554455 13,640.348554455

ارزش بازار فعلی Copper rStock برابر است با $ 494.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 119.38. عرضه در گردش CPERR برابر است با 13.64K، و عرضه کل آن 13640.348554455 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 494.09K است.