کالاهای توکنیزهشده داراییهای دیجیتالی هستند که نمایانگر مالکیت مستقیم یا قرار گرفتن در معرض منابع فیزیکی مانند طلا، نقره یا محصولات کشاورزی هستند. این داراییها ارزش ذاتی و ویژگی پوشش در برابر تورمِ کالاهای سنتی را با نقدشوندگی 24 ساعته و شفافیت شبکههای بلاکچین ترکیب میکنند. این دسته به سرمایهگذاران امکان میدهد بهراحتی پرتفوی دیجیتال خود را با داراییهای فیزیکی متنوعسازی کنند.
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