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برترین توکن‌ های کالاهای توکنیزه‌ شده بر اساس ارزش بازار

کالاهای توکنیزه‌شده دارایی‌های دیجیتالی هستند که نمایانگر مالکیت مستقیم یا قرار گرفتن در معرض منابع فیزیکی مانند طلا، نقره یا محصولات کشاورزی هستند. این دارایی‌ها ارزش ذاتی و ویژگی پوشش در برابر تورمِ کالاهای سنتی را با نقدشوندگی 24 ساعته و شفافیت شبکه‌های بلاک‌چین ترکیب می‌کنند. این دسته به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد به‌راحتی پرتفوی دیجیتال خود را با دارایی‌های فیزیکی متنوع‌سازی کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4 360,92
-0,02%
+0,02%
+0,85%
$ 2,67B
$ 56,99
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4 378,23
-0,05%
0,00%
+0,89%
$ 2,00B
$ 108,43
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 138,95
-0,06%
-0,02%
+4,25%
$ 331,56M
$ 7,19K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 357,11
+0,12%
-0,00%
+0,65%
$ 118,63M
$ 8,87M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4 362,0
0,00%
--
+1,64%
$ 85,08M
$ 3,69
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4 365,16
-0,25%
0,00%
+0,71%
$ 71,29M
$ 588,03K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4 377,25
0,00%
0,00%
+0,80%
$ 13,47M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4 327,34
0,00%
-0,00%
-0,04%
$ 10,44M
$ 106,39
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 141,39
-0,18%
-0,00%
+2,58%
$ 6,24M
$ 18,34K
10
Brickken
Brickken
BKN
$ 0,06034
-0,05%
+1,82%
-2,41%
$ 4,95M
$ 1,68M
11
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65,06
-0,02%
+0,01%
+0,71%
$ 4,75M
$ 8,08K
12
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 139,47
+0,26%
+0,00%
-0,01%
$ 3,35M
$ 879,00K
13
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0,00491935
-0,13%
+0,11%
+32,98%
$ 3,34M
$ 1,26K
14
Kinka
Kinka
XNK
$ 4 013,83
0,00%
--
0,00%
$ 1,93M
$ 34,09K
15
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1,16
-0,85%
-0,03%
+42,82%
$ 692,35K
$ 5,79K
16
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4 338,07
0,00%
--
+1,12%
$ 606,37K
$ 2,23
17
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36,22
0,00%
--
0,00%
$ 494,09K
$ 119,38
18
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68,96
0,00%
--
0,00%
$ 221,91K
$ 844,62
19
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549,57
0,00%
--
+0,01%
$ 76,16K
$ 9,96
20
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4,378
+0,09%
-0,02%
+0,99%
--
$ 12,48K
21
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 5,72
0,00%
-1,88%
-14,48%
--
$ 3,64K
22
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5,483
-0,11%
-0,02%
+1,52%
--
$ 8,36K
23
SILVER
SILVER
KAG
$ 48,81
+0,12%
+2,40%
-4,69%
--
$ 2,22K
24
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 140,73
-0,09%
-0,05%
+0,88%
--
$ 401,49

سوالات متداول

کالاهای توکنیزه‌شده در بازار رمزارزها چیستند؟
کالاهای توکنیزه‌شده دارایی‌های دیجیتالی مبتنی بر بلاکچین هستند که مالکیت مستقیم یا قرارگرفتن در معرض قیمت کالاهای فیزیکی مانند طلا، نقره، نفت یا محصولات کشاورزی را فراهم می‌کنند.
کالاهای توکنیزه‌شده چه تفاوتی با صندوق‌های قابل معامله کالایی سنتی دارند؟
برخلاف صندوق‌های قابل معامله کالایی سنتی یا ETF که به ساعات معاملاتی بازارهای سهام محدود هستند، کالاهای توکنیزه‌شده نقدشوندگی جهانی 24/7، تسویه آنی، و قابلیت برنامه‌پذیری کامل در چارچوب اکوسیستم مالی غیرمتمرکز را فراهم می‌کنند.
آیا سرمایه‌گذاران می‌توانند رمزارزهای مبتنی بر کالاهای توکنیزه‌شده را به‌صورت فیزیکی دریافت کنند؟
در بسیاری از موارد، بله. پروژه‌های باکیفیت در حوزه کالاهای توکنیزه‌شده به دارندگان توکن اجازه می‌دهند دارایی‌های دیجیتال خود را در ازای کالای فیزیکی پایه بازخرید کنند، به شرطی که الزامات مشخصی مانند حسابرسی و شرایط لجستیکی تعیین‌شده توسط صادرکننده را رعایت کنند.
مزایای استفاده از فناوری بلاکچین در معاملات کالاهای فیزیکی چیست؟
فناوری بلاکچین با حذف واسطه‌های پرهزینه، موانع ورود را از طریق مالکیت کسری به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد و هم‌زمان یک دفترکل شفاف و تغییرناپذیر برای حسابرسی ذخایر دارایی‌ها فراهم می‌کند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش کالاهای توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.