کالاهای توکنیزه‌شده دارایی‌های دیجیتالی هستند که نمایانگر مالکیت مستقیم یا قرار گرفتن در معرض منابع فیزیکی مانند طلا، نقره یا محصولات کشاورزی هستند. این دارایی‌ها ارزش ذاتی و ویژگی پوشش در برابر تورمِ کالاهای سنتی را با نقدشوندگی 24 ساعته و شفافیت شبکه‌های بلاک‌چین ترکیب می‌کنند. این دسته به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد به‌راحتی پرتفوی دیجیتال خود را با دارایی‌های فیزیکی متنوع‌سازی کنند.

فناوری بلاکچین با حذف واسطه‌های پرهزینه، موانع ورود را از طریق مالکیت کسری به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد و هم‌زمان یک دفترکل شفاف و تغییرناپذیر برای حسابرسی ذخایر دارایی‌ها فراهم می‌کند.

در بسیاری از موارد، بله. پروژه‌های باکیفیت در حوزه کالاهای توکنیزه‌شده به دارندگان توکن اجازه می‌دهند دارایی‌های دیجیتال خود را در ازای کالای فیزیکی پایه بازخرید کنند، به شرطی که الزامات مشخصی مانند حسابرسی و شرایط لجستیکی تعیین‌شده توسط صادرکننده را رعایت کنند.

برخلاف صندوق‌های قابل معامله کالایی سنتی یا ETF که به ساعات معاملاتی بازارهای سهام محدود هستند، کالاهای توکنیزه‌شده نقدشوندگی جهانی 24/7، تسویه آنی، و قابلیت برنامه‌پذیری کامل در چارچوب اکوسیستم مالی غیرمتمرکز را فراهم می‌کنند.

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