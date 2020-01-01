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برترین توکن‌ های ربات‌های دیسکورد بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش ربات‌های دیسکورد را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020955
+0.05%
+2.53%
-9.43%
$ 19.57M
$ 3.10M
2
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01854
+0.38%
+4.93%
-5.07%
$ 12.42M
$ 3.14M
3
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004829
-0.14%
-0.23%
-12.00%
$ 4.82M
$ 11.56M
4
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001717
-0.06%
0.00%
-10.35%
$ 1.71M
$ 32.61M
5
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 5.78E-6
+2.48%
-5.90%
-7.67%
$ 1.66M
--
6
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00206972
+0.07%
+0.05%
-5.23%
$ 491.18K
$ 1.28K
7
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 6.11866E-10
-0.66%
-7.10%
-12.63%
$ 419.00K
--
8
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001354
+1.73%
-0.95%
-3.85%
$ 306.10K
$ 21.55M
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00012095
+0.17%
-0.00%
-3.56%
$ 120.95K
$ 126.84
10
Pago
Pago
PAGO
$ 3.346E-5
-0.03%
-1.40%
+5.69%
$ 33.46K
--

سوالات متداول

توکن‌ های ربات‌های دیسکورد چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های ربات‌های دیسکورد به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 10 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $41.55M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن ربات‌های دیسکورد چیست؟
در میان توکن‌ های دسته ربات‌های دیسکورد که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SONIC با ثبت تغییر قیمتی 4.93% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن ربات‌های دیسکورد در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 10 توکن از دسته ربات‌های دیسکورد را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص ربات‌های دیسکورد می‌توان به CGPT, SONIC, PAAL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته ربات‌های دیسکورد چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های ربات‌های دیسکورد در حال حاضر حدود $41.55M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ربات‌های دیسکورد، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.