قیمت امروز Bad Idea AI

قیمت لحظه‌ ای Bad Idea AI (BAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BAD به USD برابر با $ 0 برای هر BAD می‌ باشد.

توکن Bad Idea AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 430,820 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 684.79T BAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -11.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bad Idea AI (BAD)

ارزش بازار $ 430.82K$ 430.82K $ 430.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 521.85K$ 521.85K $ 521.85K سرمایه در گردش 684.79T 684.79T 684.79T عرضه کل 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0

ارزش بازار فعلی Bad Idea AI برابر است با $ 430.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BAD برابر است با 684.79T، و عرضه کل آن 829474084319129.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 521.85K است.