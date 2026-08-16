قیمت امروز Pago

قیمت لحظه‌ ای Pago (PAGO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAGO به USD برابر با $ 0 برای هر PAGO می‌ باشد.

توکن Pago در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,109 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.88M PAGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAGO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAGO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +5.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pago (PAGO)

ارزش بازار $ 33.11K$ 33.11K $ 33.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.11K$ 33.11K $ 33.11K سرمایه در گردش 999.88M 999.88M 999.88M عرضه کل 999,881,231.806792 999,881,231.806792 999,881,231.806792

ارزش بازار فعلی Pago برابر است با $ 33.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PAGO برابر است با 999.88M، و عرضه کل آن 999881231.806792 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.11K است.