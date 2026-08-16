قیمت امروز Botanix Pegged Bitcoin

قیمت لحظه‌ ای Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) در حال حاضر برابر با $ 61,254 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PBTC به USD برابر با $ 61,254 برای هر PBTC می‌ باشد.

توکن Botanix Pegged Bitcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 64,015 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.66 PBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PBTC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 125,916 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 55,676 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PBTC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 644.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Botanix Pegged Bitcoin (PBTC)

ارزش بازار $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K حجم (24 ساعته) $ 644.00$ 644.00 $ 644.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K سرمایه در گردش 0.66 0.66 0.66 عرضه کل 0.6599569847367369 0.6599569847367369 0.6599569847367369

ارزش بازار فعلی Botanix Pegged Bitcoin برابر است با $ 64.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 644.00. عرضه در گردش PBTC برابر است با 0.66، و عرضه کل آن 0.6599569847367369 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.02K است.