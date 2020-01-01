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برترین توکن‌ های توکن‌های پل‌ زده شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های پل‌ زده شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,168.62
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.86
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 610.98
0.00%
+0.63%
+1.00%
$ 82.30B
$ 11.17K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0044
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
6
Solana
Solana
SOL
$ 75.7
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3315
+0.03%
-0.24%
+0.55%
$ 31.45B
$ 11.43M
8
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.09
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 490.08
+0.17%
-0.35%
-4.96%
$ 8.18B
$ 1.31K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,184.7
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
11
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
12
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.504
-0.08%
+1.11%
-0.40%
$ 2.80B
$ 64.15K
14
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004557
+0.11%
-0.11%
-2.76%
$ 2.68B
$ 105.35B
15
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04765
+0.15%
-0.81%
-1.08%
$ 2.14B
$ 1.76M
16
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6397
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
17
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.249
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
18
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.80K
19
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7678
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
20
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07555
+0.07%
+1.21%
-3.28%
$ 805.25M
$ 1.55M
21
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.999
-0.01%
-0.01%
+0.23%
$ 494.02M
$ 7.56K
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.41
-0.07%
-1.26%
-6.45%
$ 334.04M
$ 404.84K
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3211
+0.06%
+0.98%
-1.70%
$ 296.34M
$ 309.16K
24
SEI
SEI
SEI
$ 0.04003
+0.15%
-0.10%
-4.10%
$ 288.64M
$ 1.51M
25
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004898
+0.04%
+2.15%
-2.24%
$ 269.78M
$ 2.05B
26
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06447
+0.17%
+0.69%
-4.01%
$ 128.23M
$ 886.33K
27
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.78
+0.07%
0.00%
+0.82%
$ 118.64M
$ 8.93M
28
$ 0.03992
+0.38%
+0.43%
-4.26%
$ 117.65M
$ 1.43M
29
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.001
+0.47%
+0.01%
+0.17%
$ 114.38M
$ 66.14K
30
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11115
+0.15%
+1.92%
-2.80%
$ 93.79M
$ 616.39K
31
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00276113
-0.75%
-0.02%
+2.00%
$ 88.09M
$ 489.54K
32
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1881
-0.05%
-0.11%
+3.18%
$ 83.18M
$ 321.77K
33
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.1939
-0.15%
+7.76%
-16.28%
$ 55.83M
$ 402.51K
34
$ 0.004552
+0.31%
+1.22%
-7.44%
$ 39.64M
$ 12.14M
35
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.007618
+0.41%
+0.03%
-17.96%
$ 38.63M
$ 7.83M
36
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,883.36
+0.13%
0.00%
-1.65%
$ 34.83M
$ 88.55K
37
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.27%
+0.00%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.04M
38
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2906
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
39
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.07
+0.13%
+0.00%
-1.74%
$ 13.81M
$ 113.85K
40
AVA
AVA
AVA
$ 0.1808
+0.17%
+0.89%
-13.10%
$ 13.22M
$ 302.90K
41
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 63,007
-0.19%
+0.00%
+0.12%
$ 8.08M
$ 3.35M
42
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02043
+0.44%
+1.85%
-4.01%
$ 8.00M
$ 3.37M
43
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006235
+0.24%
+2.17%
-4.28%
$ 3.08M
$ 91.08M
44
Wrapped Glue
Wrapped Glue
WGLUE
$ 0.00267194
0.00%
--
0.00%
$ 2.64M
$ 1.00
45
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999203
0.00%
-0.00%
-0.28%
$ 2.62M
$ 7.39M
46
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.003
+1.10%
+0.01%
+0.55%
$ 2.48M
$ 429.84K
47
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009347
+0.11%
+0.27%
-5.96%
$ 2.31M
$ 5.61M
48
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998775
-0.01%
0.00%
+0.10%
$ 1.09M
$ 14.41K
49
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
50
Million
Million
MM
$ 0.993057
+0.07%
-0.00%
+0.58%
$ 993.08K
$ 11.83

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های پل‌ زده شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های پل‌ زده شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 61 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1842.45B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های پل‌ زده شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های پل‌ زده شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن NXPC با ثبت تغییر قیمتی 7.76% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های پل‌ زده شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 61 توکن از دسته توکن‌های پل‌ زده شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های پل‌ زده شده می‌توان به BTC, ETH, BNB اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های پل‌ زده شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های پل‌ زده شده در حال حاضر حدود $1842.45B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های پل‌ زده شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.