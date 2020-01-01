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برترین توکن‌ های بیت‌کوین توکنیزه شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بیت‌کوین توکنیزه شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,153.48
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
2
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,033
-0.03%
+0.00%
-2.80%
$ 6.13B
$ 95.23M
3
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,063
-0.02%
+0.00%
-2.65%
$ 283.50M
$ 290.84K
4
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 63,503
+1.14%
+0.01%
-2.05%
$ 9.33M
$ 198.04K
5
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15,143.13
+0.08%
-0.03%
-10.77%
$ 4.61M
$ 8.75K
6
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 65,124
-0.03%
+0.00%
-2.68%
$ 1.31M
--
7
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 62,784
-0.08%
+0.00%
-2.92%
$ 609.89K
--
8
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,107
-0.09%
+0.00%
-2.65%
$ 321.24K
$ 1.48K
9
Botanix Pegged Bitcoin
Botanix Pegged Bitcoin
PBTC
$ 61,254
0.00%
--
0.00%
$ 64.01K
$ 644.00

سوالات متداول

توکن‌ های بیت‌کوین توکنیزه شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بیت‌کوین توکنیزه شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 9 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $13.79B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بیت‌کوین توکنیزه شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بیت‌کوین توکنیزه شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WBTC با ثبت تغییر قیمتی 0.29% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بیت‌کوین توکنیزه شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 9 توکن از دسته بیت‌کوین توکنیزه شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بیت‌کوین توکنیزه شده می‌توان به WBTC, CBBTC, TBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بیت‌کوین توکنیزه شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بیت‌کوین توکنیزه شده در حال حاضر حدود $13.79B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بیت‌کوین توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.