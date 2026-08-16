قیمت امروز Bitmine xStock

قیمت لحظه‌ ای Bitmine xStock (BMNRX) در حال حاضر برابر با $ 18.05 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BMNRX به USD برابر با $ 18.05 برای هر BMNRX می‌ باشد.

توکن Bitmine xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,082,018 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 59.96K BMNRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BMNRX در بازه‌ ای بین $ 18.05 (حداقل) و $ 18.05 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 30.28 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 12.91 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BMNRX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.77 رسیده است.

اطلاعات بازار Bitmine xStock (BMNRX)

ارزش بازار $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M حجم (24 ساعته) $ 24.77$ 24.77 $ 24.77 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.71M$ 69.71M $ 69.71M سرمایه در گردش 59.96K 59.96K 59.96K عرضه کل 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237

ارزش بازار فعلی Bitmine xStock برابر است با $ 1.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.77. عرضه در گردش BMNRX برابر است با 59.96K، و عرضه کل آن 3863076.068742237 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.71M است.