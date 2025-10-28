Biden CoinBIDEN چیست

Biden Coin is a meme token inspired by the world's most memeable politician — Joe Biden. But here's the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS. 🟢 100% organic growth through viral fire 🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First "Political Consensus Layer" on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable. We don't need permission. Just memes, virality, and on-chain belief. $BIDEN isn't a token — it's an opinion turned asset.

منبع Biden Coin (BIDEN) وب سایت رسمی

BIDEN به ارزهای محلی

توکنومیکس Biden Coin (BIDEN)

درک، توکنومیکس Biden Coin (BIDEN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BIDEN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Biden Coin (BIDEN) امروز Biden Coin (BIDEN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BIDEN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BIDEN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BIDEN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Biden Coin چقدر است؟ ارزش بازار BIDEN برابر است با $ 322.12K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BIDEN چقدر است؟ عرضه در گردش BIDEN برابر است با 100.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BIDEN چقدر بوده است؟ BIDEN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BIDEN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BIDEN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BIDEN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BIDEN برابر است با -- USD . آیا BIDEN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BIDEN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BIDEN مراجعه کنید.

