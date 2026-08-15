خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Acurast ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Acurast ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره ACU

اطلاعات قیمت ACU

جفت ACU چیست؟

وایت‌ پیپر ACU

وب‌سایت رسمی ACU

توکنومیکس ACU

پیش‌بینی قیمت ACU

تاریخچه ACU

راهنمای خرید ACU

مبدل ACU به ارز فیات

اسپات ACU

فیوچرز USDT-M ACU

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Acurast (ACU)

تحلیل تکنیکال امروز Acurast (ACU)

صفحه تحلیل Acurast، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ACU، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Acurast را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Acurast (ACU)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.11473--+39.50%+52.93%+30.43%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Acurast

Acurast اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Acurast در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 6
خنثی 2
خرید 18
میانگین‌ های متحرک:خریدفروش 3خنثی 0خرید 11
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 2خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.1147
0.11469
مقاومت دوم
0.11469
0.11467
مقاومت اول
0.11467
0.11467
نقطه محوری
0.11466
0.11466
حمایت اول
0.11463
0.11464
حمایت دوم
0.11463
0.11464
حمایت سوم
0.1146
0.11463

سیگنال‌ های بازار Acurast

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.33M
$1.25 M
$1.58 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.01M
خریدهای فعال 3 روزه
$5.76 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$5.76 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.02M
خریدهای فعال 7 روزه
$6.12 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$6.10 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Acurast جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ACUUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.11
2026-08-14-$0.07 M0.11
2026-08-13$0.03 M0.12
2026-08-12$0.00 M0.10
2026-08-11$0.00 M0.10

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Acurast بیشتر کاوش کنید

معامله Acurast (ACU) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Acurast را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTACU
$0.11473
$0.11473$0.11473
+1.24%
929.23K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ACU به USD

مقدار

ACU
ACU
USD
USD

1 ACU = 0.11473 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.