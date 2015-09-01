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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Cardano ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Cardano ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Cardano (ADA)

تحلیل تکنیکال امروز Cardano (ADA)

صفحه تحلیل Cardano، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ADA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Cardano را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Cardano (ADA)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.1789---10.47%+9.82%-30.26%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Cardano

Cardano اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Cardano در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 6
خنثی 18
خرید 2
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 4خنثی 10خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 2خنثی 8خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.1789
0.1789
مقاومت دوم
0.1789
0.1788
مقاومت اول
0.1788
0.1788
نقطه محوری
0.1788
0.1788
حمایت اول
0.1787
0.1787
حمایت دوم
0.1787
0.1787
حمایت سوم
0.1786
0.1787

سیگنال‌ های بازار Cardano

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-1.50M
$40.47 M
$41.97 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.58M
خریدهای فعال 3 روزه
$25.23 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$24.65 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.29M
خریدهای فعال 7 روزه
$88.66 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$88.37 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Cardano جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ADAUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.14 M0.18
2026-08-14-$0.21 M0.18
2026-08-13-$0.03 M0.18
2026-08-12$4.53 M0.18
2026-08-11-$5.79 M0.19

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Cardano بیشتر کاوش کنید

معامله Cardano (ADA) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Cardano را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTADA
$0.1789
$0.1789$0.1789
-0.61%
10.43M (USDT)
/USDCADA
$0.1788
$0.1788$0.1788
-0.61%
157.13K (USDT)
/BTCADA
$0.000002843
$0.000002843$0.000002843
-0.42%
47.31K (USDT)
/EURADA
$0.1545
$0.1545$0.1545
-0.44%
349.12K (USDT)
/USD1ADA
$0.1791
$0.1791$0.1791
-0.38%
307.30K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ADA به USD

مقدار

ADA
ADA
USD
USD

1 ADA = 0.1789 USD

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