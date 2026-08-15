تحلیل تکنیکال امروز Pepe (PEPE) صفحه تحلیل Pepe، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PEPE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Pepe را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Pepe (PEPE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.000002652 -- -7.83% -3.11% -29.55%

Pepe اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Pepe در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 4 خنثی 3 خرید 19 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 2 خنثی 1 خرید 11 شاخص‌ های تکنیکال : خرید قوی فروش 2 خنثی 2 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0000026521 0.0000026516 مقاومت دوم 0.0000026516 0.0000026512 مقاومت اول 0.0000026511 0.000002651 نقطه محوری 0.0000026506 0.0000026506 حمایت اول 0.0000026501 0.0000026502 حمایت دوم 0.0000026496 0.00000265 حمایت سوم 0.0000026491 0.0000026496

سیگنال‌ های بازار Pepe حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -11.24M $84.73 M $95.97 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.77M خریدهای فعال 3 روزه $86.53 M فروش‌ های فعال 3 روزه $85.76 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 7.21M خریدهای فعال 7 روزه $322.33 M فروش‌ های فعال 7 روزه $315.12 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Pepe جریان سرمایه خالص ورودی قیمت PEPEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.56 M 0.00 2026-08-14 -$0.45 M 0.00 2026-08-13 -$1.06 M 0.00 2026-08-12 -$0.07 M 0.00 2026-08-11 -$0.78 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Pepe (PEPE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Pepe را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT PEPE $0.000002651 $0.000002651 $0.000002651 -0.03% 25.93B (USDT) معامله کنید / USDC PEPE $0.000002649 $0.000002649 $0.000002649 -0.18% 21.40B (USDT) معامله کنید / EUR PEPE $0.000002292 $0.000002292 $0.000002292 0.00% 23.85B (USDT) معامله کنید / USD1 PEPE $0.000002652 $0.000002652 $0.000002652 -0.03% 21.06B (USDT) معامله کنید